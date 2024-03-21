27 maddelik kripto para yasasında sona gelindi: İşte öne çıkanlar…

Uzun süredir beklenen kripto para yasası ile ilgili düzenlemelerde sona gelindi. 27 maddeden oluşması planlan yasa ile ilgili bazı maddeler de belli oldu.

Kripto para yasasında öne çıkanlar arasında; kripto varlıklar konusunda devletin konumu, denetimlerin yapılması, teknik kriterlerin belirlenmesi, cezalar ve diğer düzenlemeler yer alıyor.

NTV’den Özgür Akbaş’ın haberine göre AK Parti hükümeti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kripto Varlık Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor. 27 maddeden oluşması planlanan düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye’de ilk kez resmi olarak kripto varlıkların tanımlaması yapılmış olacak.

Habere göre yeni kripto para yasasıyla ilgili hazırlanan maddelerde öne çıkan birçok nokta bulunuyor. Denetimlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılması, teknik kriterlerin TÜBİTAK tarafından belirlenmesi ve çeşitli hapis cezaları bunlardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Maddeler arasında öne çıkan bir diğer konu ise devletin kripto varlıklara dair nasıl konumlanacağı ile ilgili. Buna göre devletin kripto varlıkları tanıması amaçlanmayacak ve hiçbir şekilde garantör olmayacak. Genel gerekçe, daha çok sektörün riskleri ve vatandaşların görebileceği zararlara yönelik olacak.

Denetim ve lisanslar SPK’dan, teknik kriterler TÜBİTAK’tan

Yeni kripto para yasası düzenlemesi, kripto para ile ilgisi olan kurum ve kuruluşlara da ayrıca bir parantez açıyor. Buna göre kripto para lisansı almak isteyen her kurum ve kuruluş, bunun için gerekli olan izin ve lisanları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alacak. Sektörün denetim yetkisi de SPK’da olacak.

Haberde verilen detaylara göre SPK, kripto varlık mülkiyetinin ve hak sahipliğinin denetiminden ve düzenlenmesinden sorumlu olacak. Düzenlemeyle, kripto varlıklarla ilgili mülkiyet sorunların kişiler arası hukukun konusu olduğunu belirtilecek.

Kripto para ile ilgili tüm teknik kriterler ise TÜBİTAK tarafından belirlenecek.

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kripto işlemleri gerçekleştiren kripto para borsaları ve hizmet sağlayıcıları sermaye yapılarını açıkça belirtmek zorunda olacak.

Kripto para ile ilişkili hizmet sağlayıcıları ayrıca belirli dönemlerde kripto varlıklara ilişkin rapor hazırlayacak ve bu raporları SPK ile paylaşacak. Raporların SPK ile paylaşılmaması veya geç paylaşılması durumunda ilgili şirketlere para cezası verilecek.

Cezalar konusunda da önemli maddelerin yer aldığı düzenlemeye göre, kripto varlıklarla ilgili yanıltıcı bilgi verme, usulsüz işlem yapma durumunda ilgili taraflara ağır cezalar verilecek.

Yasa teklifinde, izinsiz kripto hizmeti verenlere 3-5 yıl hapis cezası öngörülürken, kripto para hırsızlığı yapan kişilere de 8-14 yıl hapis cezası ve zararı karşılama cezası verilmesi planlanıyor.

Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş, daha sonra AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise, sona gelindiği belirtilen düzenlemenin çok yakında Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Yasanın Türkiye’de 8 milyondan fazla vatandaşı ve 2,5 milyar dolardan fazla piyasa hacmine sahip olan kripto para piyasasını önemli ölçüde etkileyeceği düşünülüyor.