Bakanlıktan yeni kripto para düzenlemesi yolda

Türkiye’de yeni bir kripto para düzenlemesi yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir yasal düzenlemeyle birlikte yeni yıldan itibaren kripto para piyasasını daha sıkı bir denetim altına almayı planlıyor. Açıklanan bilgiler doğrultusunda, bu bağlamda atılacak adımlardan bir tanesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kripto varlık ihracına ilişkin esasları belirleme yetkisi elde edebilecek.

Çok sayıda önemli madde içermesi beklenen yeni kanun düzenlemesine ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Kripto paraları yasal zemine oturtmak adına gerçekleştirilecek bu hamleler, kripto varlıkların tanımlanmasına katkıda bulunacak. Bakanlığın artık kripto paralardan işlem vergisi almaya başlayacağı belirtilirken, böylelikle kripto varlıklardan kara para aklanma suçunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni kripto para düzenlemesi ile neler değişecek?

TRT Haber tarafından aktarılan ilk bilgilere göre yeni yıldan itibaren karşımıza çıkması beklenen yasal düzenlemeyle birlikte artık bu piyasada yüksek kazançlar vergilendirilmeye başlanacak. Temel olarak kara para aklanması suçunun önüne geçilmesi adına tasarlanan yasa, piyasada belirli bir sınırın üzerinde kazanca sahip olan kullanıcılardan işlem vergisi alınmasını talep edecek.

Kripto para üzerinden kara para aklama suçunu engellemek üzere yürürlüğe girmesi planlanan yeni kanun düzenlemeleri için harekete geçilmiş durumda. Bu sayede Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılacak düzenleme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun esaslarını belirleme yetkisine sahip olacağını belirtiyor. Bununla birlikte kripto para ile işlem gerçekleştirmeye izin veren borsalar için de sermaye şartı uygulanacak. Ayrıca bu borsalardan kuruluş sürecinde teminat isteneceği de söyleniyor.

Kripto para ihraç ve dağıtımını gerçekleştirenler ile yatırımcılar arasında çeşitli ilkeler belirleneceği ifade edilirken, bu düzenlemelerden sonra kripto varlıkları saklama hizmetinin hangi şartlarda kimin tarafından uygulanabileceği de belirtilecek. Halihazırda sektörde yer alan firmalar ise altyapı çalışmalarını tamamlamak için belirli bir süreye tabi tutulacak. Bu süre zarfı sonrasında şirketlerin ilgili çalışmalarını tamamlaması beklenecek.

Yeni yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen yeni kripto para düzenlemesi için uzun süredir toplantılar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yatırım firmaları arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kanunun şekillenmeye başlayacağı belirtiliyor.