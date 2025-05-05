22 yıllık Skype uygulaması resmen kapandı

Microsoft, Skype uygulamasının fişini artık resmen çekti.

22 yıllık popüler uygulama artık kullanıcılarına veda etti.

Microsoft, Skype'ın yerine kullanıcıları Teams platformuna yönlendiriyor.

Skype uygulaması Microsoft tarafından resmen kapatıldı. Platformun yirmi iki yıllık faaliyeti artık sona erdi. Görüntülü ve sesli görüşmelerle iletişimde devrim yaratan uygulama, şirketin çalışmalarını Microsoft Teams’e odaklayabilmesi için sonlandırıldı.

Skype’ın kapatılması Şubat ayında onaylanmıştı. O zamandan beri bu konuda çalışmalar yapılıyordu. Microsoft bu değişikliğin iletişim çözümlerini basitleştirmesine ve kaynaklarını mevcut kurumsal toplantı, sohbet ve arama hizmeti olan Teams’e odaklamasına olanak tanıyacağını söyleyerek kararı savundu.

Microsoft, “Teams ile kullanıcılar, Skype’ta kullandıkları bire bir ve grup aramaları, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebiliyor” açıklamasında bulundu. Platformlar arası geçiş, sohbet ve kişilerin taşınmasıyla otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Bir döneme damgasını vurmuştu

İlk olarak 2003 yılında hayatımıza giren Skype, internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeyi erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirerek geleneksel sabit hatlı telefon sektörünü doğrudan etkidi.

Kısa sürede çevrimiçi aramaların eşanlamlısı haline gelen platform, hem sıradan kullanıcılar hem de şirketler tarafından yaygın olarak kullanıldı.

Microsoft, 2011 yılında hizmetin potansiyelini fark etti. Şirket, bugüne kadarki en büyük satın alımını gerçekleştirerek Skype’ı 8,5 milyar dolara satın aldı. Uygulamanın o dönem dünya genelinde yaklaşık 150 milyon aktif kullanıcısı vardı.

Skype neden kapatıldı?

Başlangıçtaki başarısına rağmen Skype ne yazık ki yıllar geçtikçe liderliğini korumayı başaramadı. 2020 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 23 milyon aktif hesaba sahip kullanıcı tabanının büyük bir bölümünü kaybetmişti.

Covid-19 salgını kullanımını kısa süreliğine artırdı. Fakat bu canlanma daha modern ve işlevsel rakiplerin gölgesinde kaldı. Zoom, Slack ve Teams gibi platformlar, video konferans ve çevrimiçi işbirliği pazarına hakim olmaya başladı.

Değişen senaryonun farkında olan Microsoft, Teams’in büyümesine yatırım yapmayı ve kurumsal kullanıcılar arasında benimsenmesini artırmak için onu Office paketindeki diğer araçlarla entegre etmeyi tercih etti.

Skype’ın gerilemesine neden olan etkenlerden biri de teknolojik adaptasyonun zorluğuydu. Microsoft, uygulamanın altyapısının akıllı telefonların evrimine ve modern bağlantı taleplerine ayak uyduramadığını kabul etti.

Microsoft odağını tamamen Teams’e kaydırıyor

Geçişi kolaylaştırmak için Skype kullanıcıları, mevcut kimlik bilgilerini kullanarak desteklenen herhangi bir cihazdan Microsoft Teams’e ücretsiz olarak erişebilecek. Bu geçiş süreci, sohbet geçmişlerinin ve kişi listelerinin otomatik olarak taşınmasını sağlayarak kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Microsoft, hizmetin kapatılmasından doğrudan kaç kişinin veya hesabın etkilendiğini açıklamadı. Skype bakımında halen çalışan ekiplerin olası yer değiştirmeleriyle ilgili de bir açıklama yapılmadı.