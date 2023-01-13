2022’de en çok indirilen mobil uygulama ve oyunlar açıklandı

2022 yılında dünya genelinde en çok indirilen mobil uygulama ve oyunlar belli oldu. Son altı yıldır olduğu gibi her sene yıla damgasını vuran oyun ve uygulamaları analiz eden şirket, son raporunu yayımladı.

12 ay boyunca iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ile tablet cihazlarında en çok indirilen mobil uygulama ve oyunlar açıklandı. Listeye giren tüm oyun ve uygulamaların toplam indirme rakamları da duyuruldu. İşte detaylar…

2022’de en çok indirilen mobil uygulamalar

Apptopia tarafından yayınlanan verilere göre iOS ve Android pazarında 1 Ocak – 20 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok indirilen mobil uygulamalar belli oldu. Sonuçlar bireysel kullanıcılar üzerinden hesaplanırken; kaldırılan ya da daha sonra yeniden yüklenen uygulamaların dikkate alınmadığı belirtildi. Aynı zamanda kullanıcıların yeni bir akıllı telefonda aynı oturum açma bilgilerini kullanması gibi durumlar hesaba dahil edilmedi.

672 milyon indirme ile dünya çapında en çok indirilen mobil uygulama TikTok oldu. ByteDance şirketinin sahibi olduğu kısa video odaklı sosyal medya ağı, son üç yıldır üst üste listenin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Şirketin bir diğer uygulaması olan CapCut ise 357 milyon indirmeyle dördüncü sıraya yerleşti.

Meta şirketinin sahibi olduğu Instagram platformu 548 milyon indirmeyle ikinci sırada yer aldı. Yine aynı şirkete bağlı olan WhatsApp, 424 milyon indirmeyle üçüncü sırada karşımıza çıktı. Meta’nin popüler sosyal medya platformu Facebook, 298 milyon indirmeye ulaşarak sekizinci basamakta kendine yer buldu.

330 milyon indirmeye ulaşan Snapchat, beşinci sırada yer aldı. WhatsApp rakibi popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, 310 milyon indirmeyle altıncı sırada karşımıza çıktı. Müzik platformu Spotify ise 238 milyon indirme alarak onuncu basamaktan listeye dahil oldu. Subways Surfers ve Stumble Guys oyunları ise yedi ve dokuzuncu basamaklardan sıraya girdi.

2022 yılında dünyanın en iyi alışveriş uygulamaları arasına SHEIN, Meesho ve Shoppe gibi isimler yerleşti. Dördüncü basamağa ise Amazon oturdu. 113 milyon indirmeye sahip olan Google Haritalar, seyahat ve navigasyon uygulamaları arasında ilk sıraya yerleşti. Dünyanın en popüler eğlence uygulaması ise Netflix’in tahtına oturan TikTok oldu.

2022’de en çok indirilen mobil oyunlar

2022 yılında en çok indirilen mobil uygulamalar arasında ilk sırada 304 milyon indirme ile Subways Surfers yer aldı. Bu sene 10 yaşına giren oyun, yıllardır istikrarlı bir şekilde koruduğu başarısını sürdürmeye devam ediyor. İkinci sıraya ise 254 milyon indirmeyle Stumble Guys yerleşti. 208 milyon indirmeye ulaşan Roblox, üçüncülüğü yakaladı.

Listenin devamında sırasıyla Candy Crush Saga, Race Master 3D ve 8 Ball Pool gibi oyunlar yer alıyor. Yedinci sırada 111 milyon indirme sayısıyla FIFA Mobile bulunuyor. İlk on basamağa giren diğer yapımlar ise Merge & Fight, Garena Free Fire ve Bridge Race oldu.