Zoom iki-adımlı doğrulama sistemini aktif etti

Özellikle pandemi sürecinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan video konferans platformu Zoom, aynı süreçte bazı güvenlik endişeleriyle de gündeme gelmişti. Zoom hesapları Deep Web’de satışa sunulurken, Google da güvenlik endişesiyle kendi çalışanlarına Zoom uygulamasını kullanmayı yasaklamıştı. Ancak yaşadığı tüm bu zorlu sürece rağmen Zoom beklentileri ezip geçmiş yılın ikinci çeyreğinde 663.5 milyon dolarlık gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Bir yandan platformu daha güvenli hale getirebilmek için çalışmalarını sürdüren Zoom, bu konuda bir dizi yeniliği de platforma dahil etmişti. Şimdi ise ek bir güvenlik katmanı olarak iki adımlı doğrulama (2FA) sistemine geçtiğini duyurdu.

İki adımlı güvenlik doğrulaması Zoom’a güvenliğin dışında da bazı avantajlar sağlıyor. Örneğin özellikle organizasyonların bu yeni doğrulama sistemi sayesinde maliyetleri düşürerek giriş bilgilerini daha kolay yönetmelerini sağlıyor. Zira iki adımlı doğrulama sistemi ücretsiz olarak sunuluyor. Daha önce işe özellikle uzaktan eğitim veren okulların her giriş için ücret ödemesi gerekiyordu.

Zoom, iki adımlı doğrulama sistemi için kullanıcılara 3 farklı kaynak sunuyor. Birincisi Google Authenticator, Microsoft Authenticator veya FreeOTP gibi doğrulama uygulamaları, ikincisi SMS ile gönderilen tek seferlik doğrulama kodları, üçüncüsü ise telefon araması olarak geçiyor.

Zoom’da iki-adımlı uygulama nasıl aktif edilir?

Zoom’da iki adımlı doğrulama sistemini kullanabilmek için aşağıdaki adımları uygulamak gerekiyor: