Google Play’deki sahte Chrome uygulaması 100 binden fazla indirildi

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Google Play Store'da Hizbartech adlı geliştiricinin yayımladığı sahte bir Google Chrome uygulaması 100 binden fazla indirildi.

Chrome'un resmi simgesini ve açıklamasını kopyalayan uygulama, Eylül sonunda adı değiştirilen Ball Bounce adlı bir oyundu ve içinde tarayıcı bulunmuyordu.

Uygulama Chrome aramasında sponsorlu sonuç olarak gerçek tarayıcının üzerinde gösterildi, Google ise uygulamayı mağazadan kaldırdı.

Google Play Store’da Google Chrome’u taklit eden sahte bir uygulamanın 100 binden fazla indirildiği ortaya çıktı. “Hizbartech” adlı geliştiricinin yayımladığı uygulama, mağazada Chrome araması yapan kullanıcılara sponsorlu sonuç olarak gerçek tarayıcının üzerinde gösterildi. Google, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gündeme gelen uygulamayı kısa süre içinde mağazadan kaldırdı.

Sahte uygulama, bir Reddit kullanıcısının arama sonuçlarında karşılaştığı listelemenin ekran görüntüsünü paylaşmasıyla fark edildi. Görüntüde uygulamanın Chrome’un resmi simgesini, adını ve Play Store açıklamasını birebir kullandığı, yalnızca geliştirici adının farklı olduğu görülüyor. Olay, Google’ın güvenlik gerekçesiyle Play Store dışından uygulama yüklemeyi kısıtladığı ve kullanıcıları resmi mağazaya yönlendirdiği bir döneme denk geldi.

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Sahte Chrome uygulaması aslında bir oyundu

PiunikaWeb’in incelemesine göre uygulama Ağustos ayında Ball Bounce adlı bir oyun olarak yayımlandı. Hizbartech, Eylül sonunda oyunun adını ve görünümünü değiştirerek onu Chrome kılığına soktu. Bu sayede uygulama mağazaya sıfırdan girmek zorunda kalmadı ve oyun döneminden kalan indirme sayısıyla birlikte güvenilir bir tarayıcı gibi görünmeye başladı. Nitekim uygulamanın paket adında hala “ballbounce” ifadesi yer alıyordu.

Uygulamayı merak edip yükleyen Reddit kullanıcılarının paylaşımlarına göre 42 MB boyutundaki uygulamada bir tarayıcı bile bulunmuyordu. Açıldığında yapay zeka avatarlarıyla dolu, sohbet uygulamasını andıran bir arayüz çıkıyor ve ekran reklamlarla doluyordu. Buna karşın uygulamanın şifre çaldığına ya da cihaza kötü amaçlı yazılım yüklediğine dair bir bulgu ortaya konmuş değil.

Reklam sistemi sahte uygulamayı en üste taşıdı

Olayın en çok tepki çeken tarafı, sahte uygulamanın Google’ın kendi reklam sistemi üzerinden öne çıkarılması oldu. Android Authority’nin haberine göre Hizbartech, “Chrome” aramasında reklam vererek sonuçların en üstüne yerleşti. Böylece sponsorlu etiketi taşıyan sahte listeleme, gerçek Chrome’dan önce kullanıcının karşısına çıktı.

Google uygulamayı haberlerin yayılmasının ardından kaldırdı, ancak uygulamanın kimlik değişikliğinin incelemeden nasıl geçtiğine ve reklam onayını nasıl aldığına dair şirketten henüz bir açıklama gelmedi. Google, Şubat ayında 2025 yılında 1,75 milyon riskli uygulamanın Play Store’a girmesini engellediğini duyurmuş, gönderilen her uygulamaya 10.000’den fazla güvenlik kontrolü uyguladığını ve yayından sonra da izlemeyi sürdürdüğünü belirtmişti. Buna rağmen yayındaki bir oyunun Chrome’a dönüşmesi, ancak kullanıcıların fark etmesiyle gündeme gelebildi.

Telefondaki Chrome’un gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Android telefonların büyük bölümünde Chrome kutudan yüklü geliyor, bu yüzden çoğu kullanıcının Play Store’dan ayrıca Chrome indirmesine gerek kalmıyor. Sahte kopyayı ayırt etmenin en kolay yolu ise geliştirici adından geçiyor. Gerçek uygulamanın Play Store sayfasında geliştirici olarak Google LLC yazıyor, sahte sürümde ise bu alanda Hizbartech adı görünüyordu.

Kontrol için Chrome simgesine basılı tutup Uygulama bilgileri ekranına girmek, oradan da uygulamanın Play Store sayfasına geçmek yeterli oluyor. Ayarlar altındaki Uygulamalar listesinde iki ayrı Chrome görünmesi de telefona bir kopyanın yüklendiğini gösteriyor. Yüklü uygulamalar Play Store’da profil simgesinden açılan “Uygulamaları ve cihazı yönet” bölümünün Yönet sekmesinde de listeleniyor. MakeUseOf da geliştiricisi Google LLC olmayan bir Chrome bulan kullanıcıların uygulamayı kaldırmasını, ona verdikleri izinleri gözden geçirmesini ve Play Protect’i açık tutmasını öneriyor.

Uygulamanın hangi ülkelerde reklamla gösterildiği açıklanmadığı için Türkiye’deki kullanıcıların etkilenip etkilenmediği de net değil.