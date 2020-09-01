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Video konferans platformu Zoom ikinci çeyrekte beklentileri ezip geçti

Popüler video konferans platformu Zoom, yılın ikinci çeyreğinde 663.5 milyon dolar gelir elde etti.

Zeynep Yaprak Demirtaş
Zeynep Yaprak Demirtaş

Son zamanların en çok konuşulan video konferans platformu Zoom, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yılın ikinci çeyreğinde 663.5 milyon dolara ulaşan geliriyle, 145.8 milyon dolar olan geçen yılki gelirine kıyasla büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

Zoom’un hali hazırda 10’dan fazla çalışanıyla beraber 370,000 yakın müşterisi bulunuyor. Şirketin geliri ise yıl bazında %458 oranında bir artış göstermiş durumda. Zoom’un kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan ise konuyla ilgili olarak “Güçlü işletme becerimiz ve dünya çapında insanları birbiriyle iletişime geçirebilme yeteneğimiz bizi ikinci çeyrekte %355 seviyesinde bir kazanç artışına götürdü.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Zoom ile ilgili yapılan analizlerde, şirketin CFO’su olan Kelly Steckelberg ikinci çeyrekteki kazanç artışının %81‘lik kısmının yeni müşterilerden gelen üyeliklerden oluştuğunu belirtti. Aynı zamanda şirketin beklenen müşteri hareketine ulaşamadığı belirtildi. ExxonMobil ve Activision Blizzard da Zoom’un yeni müşterileri arasında bulunuyor.

Şirketin 2021 mali yılı için hedefi artık 2.39 milyar dolar. Koronavirüs salgınıyla beraber Zoom’un artık dünyanın her yerinde kullanılan bir uygulama haline gelmesi şirketin kazancını %170 artışla 328 milyon dolara yükselttiği ilk çeyrekteki büyük başarısına yansımıştı.

Şirket aynı zamanda geçtiğimiz aylarda ciddi derecede güvenlik sorunlarıyla boğuşuyordu. Video konuşmalarının şifrelenmiş olduğu belirttiği halde öyle olmaması eleştirilmişti. Hatta Google kendi çalışanlarına Zoom’u yasaklarken; 500 binden fazla Zoom hesabının deepweb’de satışa çıkarılması güvenlik problemlerinin tuzu biberi olmuştu. Haziran ayında ise şirketin hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılarına beta versiyonuyla uçtan-uca (end-to-end) şifreleme imkanı sunacağı söylenmişti.

KAYNAKZoom
VIAThe Verge

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