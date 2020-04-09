Google Çalışanlarına Zoom Yasağı

Tüm dünyayı saran koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle birçok kişinin evden çalışmaya başlaması, video konferans uygulamalarını da popüler hale getirdi. Bunlardan biri de -hatta en çok konuşulanı- Zoom yazılımı oldu. Ancak son zamanlarda Zoom’un iOS uygulamasının Facebook’a veri gönderdiği ortaya çıkınca Zoom’a olan güven de hayli azaldı. Öyle ki birçok firmanın yaptığı gibi Google da bu konuda harekete geçti.

BuzzFeed News’in haberine göre Google, iş bilgisayarlarında Zoom yazılımı yüklü olan çalışanlarına e-posta göndererek çalışanlarını uyardı. Gerekçenin güvenlik açığı olduğunu belirten Google, bu haftadan itibaren çalışanlarının artık Zoom uygulamasına erişim sağlayamayacağını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan “Jose Castaneda” isimli Google sözcüsü ise, çalışanlara onaylanmamış veya güvenilir olmayan uygulamalara erişim vermeme noktasında dikkatli olduklarını belirtti. Bu bağlamda güvenlik ekibinin de Zoom’un masaüstü uygulamasını kullanan çalışanları bilgilendirdiğini belirten Castaneda, artık Zoom uygulamasının iş bilgisayarlarında kullanılamayacağını; ancak şahsi amaçlar doğrultusunda mobil cihazlar üzerinden kullanılabileceğini ifade etti.

Günlük 200 milyon kullanıcı

2011’de Eric Yuan tarafından Kaliforniya’da kurulan Zoom, aslen kurumların webinar ve online toplantılar yapması amacını taşısa da, salgın sebebiyle son zamanlarda yaşanan karantina günlerinde online yoga dersleri, online eğitim, online olarak verilen partiler gibi farklı amaçlar doğrultusunda da kullanıldığını söylemek mümkün.

Aralık 2019’da günlük 10 milyon kullanıcı sayısına sahip olan Zoom’un Mart 2020’de günlük 200 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını da belirtmek gerekiyor. Bu büyük sıçrama ile birlikte şirketin geleceği ve endişeleri sürekli arttıran kullanıcı gizliliği konusunda alınacak önlemleri ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.