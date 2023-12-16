Zihin okuyan kask düşünceleri metne döküyor

Avustralya’nın önde gelen okullarından biri olan Sidney Teknoloji Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, zihin okuyan ve düşünceleri metne dönüştürme yeteneğine sahip kask geliştirdi. Bu sıra dışı teknoloji, inme ya da felç de dahil olmak üzere bazı hastalık veya yaralanma durumları yüzünden konuşamayan insanlarla iletişim kurmaya yardımcı olmak üzere tasarlandı.

New Orleans’ta gerçekleştirilen NeurIPS konferansında duyurulan zihin okuyabilen kask, uzun süren bir araştırma sonucunda tamamlandı. Sidney Teknoloji Üniversitesi’nin açıklamasına göre insanlar ve makineler arasında iletişime kapı aralayan bu çalışma, insanların beyin dalgasını okuyarak kişinin duygu ve düşüncelerini metne dönüştürebiliyor. Gerçekleştirilen testlerden şu anda yüzde 40’lık bir başarı oranı kaydeden teknoloji, pek çok farklı alanda fayda sağlamayı vaat ediyor.

Zihin okuyan kask, DeWave yapay zeka modeliyle çalışıyor

Zihin okuyan kask teknolojisi, yine Sidney Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen DeWave adı verilen özel bir yapay zeka modeline entegre bir şekilde çalışıyor. Büyük bir veri hacmi barındıran bu AI modeli, beynin elektriksel aktivitesini kelimelere ve hatta cümlelere döküyor. Üniversitenin paylaşmış olduğu açıklama metninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Bu araştırma ham EEG dalgalarını doğrudan dile çevirme konusunda öncü bir çabayı temsil ediyor ve bu alanda önemli bir atılım anlamına geliyor. Bu araştırma beyinden metne çeviri sürecine ayrık kodlama tekniklerini dahil eden ilk çalışma oluyor ve sinirsel kod çözmeye yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Büyük dil modelleriyle entegrasyon aynı zamanda sinir bilimi ve yapay zeka alanında da yeni ufuklar açıyor.”

Üniversitedeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın 29 katılımcıyla tamamlandığı belirtiliyor. Bununla birlikte üniversite, kask üzerinden alınan sinyallerin kullanılmasının daha gürültülü olabileceğine de işaret ediyor. Fakat beyin aktivitesinin metne çevrilmesi konusunda bu çalışma son derecede başarılı bir performans sergiliyor.

Araştırmacılar, yapay zeka modelinin fiilleri tanıma konusunda isimlere göre daha başarılı bir performans sergilediğini paylaştı. Ekip, “model isimlerden çok filleri eşleştirme konusunda daha becerikli bir yapıya sahip. Fakat iş isimlere gelince, kesin çeviriler yerine eşanlamlı çevirilere eğilim olduğunu gördük” dedi.

Bunun sebebi ise beynin bu kelimeleri işlediğinde anlamsal olarak benzer kelimelerin benzer beyin dalgası modelleri üretebilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Yine de araştırmacılar modelin anlamlı sonuçlar verdiğini ve mevcut durumundan oldukça memnun olduklarını bildiriyor.