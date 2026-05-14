Claude for Small Business: Anthropic, KOBİ’lere özel yapay zeka hizmetini duyurdu

Anthropic, küçük işletmelerin uygulamalarına yapay zeka asistanını entegre etmesini sağlayan yeni kurumsal paketini tanıttı.

Halka arza hazırlanan şirket, kurumsal pazardaki etkinliğini hızla artırıyor.

Şirket yöneticisi Dario Amodei ise yapay zeka dönüşümüne ayak uyduramayan geleneksel yazılım firmalarının piyasa değerini kaybederek iflas edebileceği uyarısında bulundu.

Kurumsal yazılım pazarına yönelik adımlarını hızlandıran Anthropic, yeni paketi “Küçük İşletmeler için Claude” (Claude for Small Business) ile kullanıcıların karşısına çıktı. Yapay zeka şirketinin kurumsal kullanım senaryolarını çeşitlendirme stratejisinin en güncel adımı olarak değerlendirilen hizmet, işletme sahiplerinin mevcut uygulamalarına AI yetenekleri kazandırmasını hedefliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni ürün; Intuit QuickBooks, DocuSign, PayPal, Microsoft 365 ve Google Workspace gibi sıkça tercih edilen platformlara doğrudan entegre edilebiliyor. Kısa süre önce gelişmiş hukuk yazılımı çözümünü tanıtan Anthropic, geçtiğimiz hafta da “Finansal Hizmetler için Claude” paketini duyurmuştu.

Gündelik iş akışlarında yapay zeka dönemi

Anthropic’ten gelen bilgilere göre kullanıcılar, popüler uygulamalar içerisinde Claude asistanını kolaylıkla etkinleştirebiliyor. Asistan; bordro yönetimi, hesap mutabakatı, ticari içgörüler elde etme ve trendleri belirleme gibi pek çok kritik görevi yerine getirebiliyor.

Anthropic Başkanı Daniela Amodei, yaptığı resmi açıklamada küçük işletmelerin Amerikan ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturduğuna ancak hiçbir zaman büyük şirketlerin sahip olduğu kaynaklara erişemediğine dikkat çekti:

“Yapay zeka, aradaki uçurumu nihayet kapatabilecek ilk teknoloji konumunda yer alıyor. İhtiyaç duyan girişimcilere ve topluluklara yapay zekanın ulaşmasını sağlamak amacıyla eğitimler ile ortaklıkların yanı sıra Küçük İşletmeler için Claude (Claude for Small Business) çözümünü hayata geçiriyoruz.”

Wall Street’te yazılım hisseleri düşüşte

Yahoo Finance’nin haberine göre, yapay zeka firmalarının geleneksel yazılım satıcılarının yerini alacağına dair endişeler Wall Street tarafında giderek artıyor. Son aylarda yazılım hisselerinde gözle görülür bir gerileme yaşanıyor. Yıl başından itibaren ve son 12 aylık periyotta değer kaybeden hisseler arasında Salesforce, ServiceNow, Intuit, DocuSign ve Box gibi devler bulunuyor.

Halka arz öncesi gelirler katlandı

Yılın ilerleyen dönemlerinde olası bir ilk halka arza hazırlanan Anthropic, odağını tamamen kurumsal pazara çevirmiş durumda. Şirketin en büyük rakiplerinden OpenAI’ın da aynı şekilde yıl içinde halka açılmayı planladığı belirtiliyor.

Paylaşılan verilere göre Anthropic’in 2026 yılı gelir akışı, geçen yılki 9 milyar dolar seviyesinden 30 milyar doların üzerine tırmandı. Firma ayrıca, yıllık 1 milyon dolar harcama yapan şirket sayısını sadece iki ay içerisinde 500’den 1.000’in üzerine çıkararak ikiye katlamayı başardı.

Sektördeki değişime ayak uyduramayanlar risk altında

Yeni ürünler mevcut yazılım ekosistemleriyle uyumlu çalışacak şekilde tasarlansa da, şirket yöneticilerinden Dario Amodei geçtiğimiz hafta düzenlenen “The Briefing: Financial Services” etkinliğinde çarpıcı uyarılarda bulundu.

Amodei, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) alanında faaliyet gösteren şirketlerin yapay zeka dönüşümüne ayak uydurmaya çalışmamaları halinde iflasla yüzleşebileceğini ifade etti: “Bireysel SaaS şirketlerinin piyasa değerini kaybetmesi, tamamen batması veya iflas etmesi son derece olası görünüyor. Ancak yaşanacaklar tamamen verilecek tepkiye bağlı.”