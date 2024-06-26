Zarif tasarımıyla öne çıkan Motorola S50 Neo duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Lenovo çatısı altında faaliyetlerine devam eden Motorola şirketi orta seviye telefon pazarına hitap eden yeni cihazıyla karşımıza çıktı. Aynı etkinlikte yeni katlanabilir telefonları olan Razr 50 ve Razr 50 Ultra modellerini de duyuran şirket, zarif tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Motorola S50 Neo cihazını resmen tanıttı.

Motorola’nın yeni telefonu şık tasarımının yanı sıra fiyatına kıyasla güçlü özellikleri ile de adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Telefonun öne çıkan teknik özellikleri arasında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3 yonga seti ve mobil fotoğrafçılar için etkileyici kareler sunmayı vadeden 50 MP ana kamera karşımıza çıkıyor.

Dünyanın ilk 4 yıl garantili akıllı telefonu

Sarı, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya sürülen yeni Motorola telefonu dünyanın 4 yıl garantiye sahip ilk telefonu olarak da öne çıkıyor. Motorola’nın resmi olarak doğruladığı bu detay, şimdiye kadar rakip hiçbir telefon üreticisi tarafından uygulanmamıştı. Motorola’ya bu konuda en çok yaklaşan marka ise Meizu 20 ve Meizu 21 serisinde 3 yıl garanti desteği sunan Meizu olmuştu.

İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülen Motorola S50 Neo modeli yakında küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak. Fakat cihaz diğer ülkelerde Motorola G85 5G adı altında raflara gelecek. Pantone tarafından tasarlanan eşsiz renklere sahip ürün, dayanıklılık ve modern görünüm adına özel bir dokuya sahip olacak.

Moto S50 Neo cihazı 6,7 inçlik POLED ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 yonga setiyle çalışan ürün, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 50 MP + 8 MP arka kamera setiyle gelen ürün, 30 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Motorola S50 Neo özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç POLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç POLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth ve USB-C bağlantısı

5G, 4G LTE, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, Bluetooth ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 30 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

30 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MyUI kullanıcı arayüzü

Motorola S50 Neo fiyatı

Çin’de satışa çıkan yeni Motorola telefonunun satış fiyatı resmen açıklandı. Cihaz 1.399 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla raflara gelecek. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 6 bin TL‘ye tekabül ediyor.