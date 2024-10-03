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    YouTube’dan agresif strateji: Reklam atlama düğmesi gizleniyor

    YouTube reklamlardan kaçınmak isteyen kullanıcılara karşı agresif bir strateji izleyerek reklam atlama düğmesini gizlemeye başladı.
    YouTube

    Popüler video platformu YouTube her geçen gün büyümeye devam ederken, geniş kataloğu ve ücretsiz erişilebilir sistemiyle kullanıcıların ilgi odağı haline geldi. Ancak ne yazık ki Google’ın bu platformdan daha fazla para kazanma yönünde artan baskısı, özellikle YouTube Premium hizmetine abone olmak istemeyenler için daha da belirgin bir hale geliyor.

    Son zamanlarda platformdaki pek çok kullanıcı, reklamları yönetmede giderek daha agresif bir stratejinin olduğunu fark etti. YouTube ücretli abonelik sistemini kullanıcılara teşvik etmeye devam ederken, maalesef bunun için izlediği bazı yollar kullanıcılar tarafından tartışma unsuru haline geliyor. Son olarak platform, reklam atlama düğmesini gizleyerek bazı kullanıcılardan büyük bir tepki topladı. İşte detaylar…

    YouTube reklamları için can sıkıcı yeni bir özellik test ediliyor

    Teknoloji devi Google, reklamları birkaç saniye sonra atlamanıza olanak tanıyan ve yaygın bir şekilde kullanılan “Atla” düğmesini kısmen gizleyen yeni bir özelliği test ediyor. Genellikle geri sayımın ardından görülebilen bu buton artık küçük siyah kaplamalarla gizleniyor. Bu seçimin reklamı atlamayı zorlaştırmayı, izleyicileri reklam içeriğinin tamamını izlemeye itmeyi amaçladığı düşünülüyor.

    Android Police’in haberine göre bu değişiklik, konuya ilişkin ekranın ekran görüntüsünü paylaşan /u/BigBlueMountainStar adlı Reddit kullanıcısı tarafından fark edildi. Paylaşılan ekran görüntüsünde “Atla” butonunun kara bir kutu tarafından gizlendiği görüldü. YouTube’un bu seçeneği daha az erişilebilir hale getirme girişimi diğer kullanıcı raporları tarafından da doğrulandı. Fakat bununla ilgili testlerin hala küçük bir grup insanla sınırlı kaldığı anlaşılıyor.

    YouTube adding blackout squares over adverts to hide the “skip” button
    byu/BigBlueMountainStar inextremelyinfuriating

    YouTube platformu son dönemlerde reklam engelleyici eklenti hizmetleri ile mücadele etmek için halihazırda çeşitli önlemler uygulamaya koydu. AdBlock gibi eklentileri kullananlar için otomatik video duraklatma ve videolarda atlanamayan reklamlar gibi ilginç tedbirler sunuldu. Son olarak “Atla” düğmesini gizlemek ise kullanıcıları YouTube Premium hizmetine abone olmaya davet etmeye yönelik en son girişim gibi görünüyor.

    Ücretsiz video izleme platformu olarak hizmet veren YouTube şu anda ücretli Premium hizmetinin dışında büyük ölçüde reklam gelirine dayalı bir yayın politikasına sahip. Bu nedenle Google platformdan para kazanmak için yeni yöntemler geliştiriyor.

    Bazı kullanıcıların karşısına çıkmaya başlayan “Atla” düğmesinin gizlenmesi stratejisi ise ilerleyen süreçte şirketin reklamları atlama özelliğini tamamen kaldırmasına yol açabilecek daha büyük bir planın parçası olabileceği tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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