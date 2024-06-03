Instagram yakında YouTube benzeri ‘atlanamayan reklamlar’ gösterecek

Popüler sosyal medya platformu Instagram çok yakında kullanıcıların oldukça canını sıkacak bir yeniliğe imza atmayı planlıyor. Ortaya çıkan son raporlar, Meta çatısı altında hizmet veren sosyal ağın YouTube’dan ilham alan ve kullanıcılardan kısa sürede tepki toplayan bir değişiklik gerçekleştireceğine işaret ediyor. İddialara göre Instagram uygulaması tıpkı YouTube’da gördüğümüz gibi “atlanamayan reklamlar” göstermeye başlayacak.

Instagram’ın yeni reklam stratejisi, platformun elde ettiği gelire doğrudan bir katkı sağlayacak. Fakat bununla birlikte söz konusu yeniliğin kullanıcılardan son derece negatif geri bildirimler aldığının da altını çizmekte yarar var. Henüz test aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcının karşılaştığı atlanamayan reklamlar, muhtemelen ilerleyen haftalarda kararlı sürümde resmen karşımıza çıkmaya başlayacak.

Instagram “Reklam Arası” özelliğini test etmeye başladı

Instagram platformunda yer alacak atlanamayan reklamlar, “Reklam Arası” adı altında karşımıza çıkacak. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar ana sayfada gezinirken çeşitli reklamlarla karşılaşacak ve ne yazık ki belirli bir süre geçmeden bu reklamları atlamaları mümkün olmayacak.

İlk olarak Reddit platformunda bir kullanıcı tarafından fark edilen bu özellik, aşağıda yer alan ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere kullanıcıların karşısına zorunlu reklamlar çıkaracak. Kullanıcıların bu reklamları geçip akışta normal bir şekilde dolaşmaya devam etmesi için ise 3 ila 5 saniye arasında süren geri sayımı beklemeleri gerekecek.

Bilindiği üzere sosyal medya uygulamalarında reklamlar ile karşılaşmak aslında oldukça sıradan bir durum. Platformların elde edeceği gelir oranını artırmaya yönelik bu strateji, genellikle bu tarz hizmetler adına önemli bir kazanç kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bugün ortaya çıktığı gibi “atlanamayan reklamlar” çoğunlukla kullanıcılar tarafından tepki çeken bir işlev oluyor.

Özellikle de Instagram’ın halihazırda ana sayfa düzeninde çok fazla reklama yer verdiği ve bir süredir ücretli abonelik hizmeti ile başka bir gelir kaynağı daha yarattığı düşünüldüğünde, kullanıcıların vermiş olduğu tepkiler birçok kişi tarafından gayet normal karşılanıyor.

Instagram’ın şu anda neredeyse her bölümünde farklı reklam bölümleri karşımıza çıkıyor. Ana sayfa akışının yanı sıra hikayeler ve hatta Keşfet sayfasında da reklamlara yer veren platform, almış olduğu son kararla birlikte eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. “Reklam Arası” işlevi kullanıcılar için kullanıcılar için “bardağı taşıran son damla” oluyor.