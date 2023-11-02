YouTube Premium fiyatı yüzde 95 zamlandı

YouTube Premium abonelik hizmeti bugün Türkiye’de tepki çeken bir oranda zamlandı. Yaklaşık yüzde 95 oranında zamla karşımıza çıkan platform, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. En son ülkemizde geçen yılın Ekim ayında zam uygulayan şirket, geçtiğimiz aylarda bazı ülkelerde fiyatlarını yükseltme kararı almıştı. Şimdi ise Türkiye’de de aynı karar alındı ve ücretli aboneliğin yeni fiyatları duyuruldu.

Kullanıcılar için pek çok ayrıcalık sunan YouTube Premium abonelik hizmeti, kullanıcıların reklamsız bir şekilde video izlemesine katkıda bulunuyor. Bununla birlikte kullanıcılara internet bağlantısı olmadan video izleme, arka planda video oynatma ve ayrıca YouTube Music servisi gibi avantajlar sağlanıyor. Peki ya YouTube Music’in Türkiye fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

YouTube Premium güncel Türkiye fiyatı (Kasım 2023)

YouTube Premium’un bireysel abonelik paketi daha önce 29,99 TL’den sunulurken, şu anda bu seçenek 57,99 TL’ye alınabiliyor. Yıllık olarak bu pakete ulaşmak için ise 579,99 TL’lik bir fırsat sunuluyor. Aile paketi 59,99 TL’den 115,99 TL’ye çıkıyor. Son olarak daha önce 19,49 TL olan Öğrenci paketi şu anda 37,99 TL’den listeleniyor.

Bireysel paket: 29,99 TL 57,99 TL

57,99 TL Aile paketi: 59,99 TL 115,99 TL

115,99 TL Öğrenci paketi: 19,49 TL 37,99 TL

Yaklaşık yüzde 95 oranında gelen bu zam, YouTube Premium kullanıcılarından büyük bir tepki topladı. Kullanıcılar sosyal medya üzerinden platforma tepkilerini dile getirdi. Şu anda standart bir kullanıcı, platforma erişmek için en az 57,99 TL ödemek zorunda kalacak.

Bununla birlikte YouTube Premium’un Aile paketinin de öne çıktığını hatırlatmakta yarar var. Aynı evde yaşayan 5 kişiye kadar kullanıcının bir arada yararlanabileceği bu paket, ayda 115,99 TL’den erişilebiliyor. Bu seçenek, beş kullanıcı tarafından kişi başı yaklaşık 20 TL’ye kullanılabiliyor.

1 ay ücretsiz deneme paketi

YouTube, Premium abonelik satın almak isteyen, fakat fiyatı nedeniyle endişeli yaklaşan kullanıcılar için 1 ay ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Kullanıcılara deneme süresi sona erdikten sonra herhangi bir ücret ödemeden aboneliğini iptal etme özgürlüğü sağlanıyor.

Bunun için YouTube Premium sayfasını ziyaret ettikten sonra karşınıza çıkan Ücretsiz Deneyin düğmesine tıklayın ve geçerli bir ödeme yöntemi ekleyin. Bu bir aylık süreçte hesabınızdan herhangi bir ücret alınmayacak. Ödeme adımını tamamladıktan sonra Ücretsiz Denemeyi Başlat butonuna basın.

1 aylık deneme süresi sonrasında aboneliğinizin devam etmesini istemiyorsanız uygulamayı ya da internet sitesini ziyaret edip profil resminize tıklayın ve Ücretli Üyelikler sayfasını açın. Son olarak Üyeliği İptal Et butonuna tıklayın.