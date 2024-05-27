YouTube Music mırıldanarak şarkı bulma özelliği ile “o hangi şarkıydı?” derdini bitiriyor

YouTube Music aradığınız şarkıyı bulamama problemini tamamen ortadan kaldırıyor. Yapay zeka tabanlı yeni bir özelliğe ev sahipliği yapan müzik platformu, mırıldanarak şarkı bulma işlevini duyurdu. Bugün itibariyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanıma sunulmaya başlanan araç, şu anda Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tablet cihazlarında çalışıyor.

YouTube Music’in yeni özelliğinin iOS işletim sistemine ne zaman geleceği şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Google’ın bu işlevi öncelikli olarak Android’e getirmesi stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Şirketin yaklaşık bir yıldır test ettiği ve bugün yayınladığı özellik, muhtemelen kullanıcı geri bildirimlerine göre yakında iOS’ta da kullanıcılarla buluşacak.

YouTube Music’in mırıldanarak şarkı bulma özelliği nasıl çalışıyor?

Türkiye’de de kullanıma sunulan yeni YouTube Music özelliği şu anda yalnızca uygulamanın 7.02 sürümünde çalışıyor. Bu özellikten yararlanmanız için Google Play Store platformundan uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Sonrasında ise uygulamayı açıp sağ üst köşede yer alan arama butonuna tıklamanız, mikrofon ikonunun yanına yer alan ikona dokunmanız ve ardından birkaç kelime mırıldanmanız yeterli olacak. Sonrasında ise platform yapay zeka desteği sayesinde aradığınız şarkıyı karşınıza çıkaracak.

Shazam, Siri ve Google Asistan gibi popüler hizmetler de buna benzer bir işlev sunuyor. Bu uygulamalarda da ıslık çalarak veya birkaç kelime mırıldanarak aradığınız parçayı bulmanız mümkün oluyor. Fakat YouTube Music bunlardan farklı olarak sonuç sayfasında şarkı adı, sanatçı, remix versiyonları ve cover’ları bir araya getiriyor. Tüm bunların yanı sıra pratik bir şekilde bu şarkıyı çalma listenize eklemenize imkan sağlanıyor.

Mırıldanarak şarkı bulma özelliği sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefleyen YouTube Music her geçen gün yeni özellikleriyle gelişmeye devam ediyor. Spotify rakibi müzik uygulaması, pazardaki sert rekabete ayak uydurarak kullanıcı sayısını genişletmeyi hedefliyor. Bu özellik sayesinde yeni kullanıcıların ilgisini üzerine çekmeyi planlayan platform, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak “müzik arama” işlemini eğlenceli bir hale getirmeyi başarıyor.

YouTube Music’in yeni özelliği yalnızca YouTube Premium abonelerine değil, tüm kullanıcıların erişimine sunulmuş durumda. Yakında iOS’a da gelecek olan bu pratik araç, şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.