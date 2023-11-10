YouTube her kanalda “Sizin İçin” kişiselleştirilmiş öneriler sunacak

Popüler video izleme platformu YouTube, kullanıcılar ve içerik üreticilerin platformdaki deneyimlerini daha iyi bir hale getirmesi amacıyla yeni bir özellik ile hayranları karşısına çıktı. 20 Kasım tarihinden itibaren kanal sayfalarını ziyaret eden kullanıcılar, bireysel olarak öneriler sağlayacak kişiselleştirilmiş bir “Sizin İçin” bölümüne sahip olmaya başlayacak. Platforma eklenecek olan bu yeni özellik, kullanıcılara eğlenceli ve sevdikleri tarzda video önerilerinde bulunacak.

YouTube’un resmi destek sayfası üzerinden gerçekleştirilen açıklamaya göre kanallara eklenen yeni “Sizin İçin” bölümü, izleyicilere görüntüleme geçmişlerine göre kanalda yer alan ilginizi çekebilecek içeriklerin bir karışımını sunacak. Bu kişiselleştirilmiş video önerileri, izleyicilerin merakını cezbedecek içeriklerle buluşmalarına katkıda bulunacak. Bu sayede kullanıcı etkileşimini artırmayı amaçlayan platform, ayrıca kullanıcılar için de fayda sağlayacak bir araca imza atıyor.

YouTube kanallarındaki “Sizin İçin” sekmesi isteğe bağlı olacak

YouTube’a gelen bu yeni özellik, tamamen isteğe bağlı bir şekilde çalışacak. Kanal sahibi olan içerik üreticiler, Ayarlar sayfasında yer alan özelleştirme menüsünden bu ayarı aktif ya da devre dışı bir hale getirme şansına sahip olabilecek. Öte yandan kullanıcılar yalnızca kısa videolar, canlı yayınlar, tam uzunlukta videolar ya da bu seçeneklerin tamamı arasında seçim yapabilecek. Aynı zamanda tüm içeriklerin mi yoksa yalnızca en yeni videoların mı dahil edileceğine de karar verme şansına sahip olunabilecek.

Birkaç aydır YouTube’un test ettiği bu yeni özellik, nihayet beta aşamasından sonra herkese açık kararlı sürüme geliyor. Creator Insider kanalında yayınlanan bir videoda bu özelliğin yaklaşık altı ay önce bir ön izlemesi yapılmıştı. O videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

YouTube’un destek sayfasında yer alan “YouTube kanalının düzenini özelleştirme” bölümü, “Size Özel” sekmesinin gelmesiyle birlikte şu şekilde güncelleniyor: “YouTube kanalınızın düzenini özelleştirerek, kanalınızın Ana Sayfa sekmesine geldiklerinde izleyicilerin kanal fragmanınızı, öne çıkan videonuzu, öne çıkan bölümlerinizi ve “Size özel” bölümünü görüntülemesini sağlayabilirsiniz.”

Yeni YouTube özelliği, başta eski ve daha üretken kanallar olmak üzere kullanıcıların takip ettikleri içerik üreticilerinin kaçırmış olabileceği videolarını öne çıkarmaya fayda sağlayacak. Bu sayede kullanıcılar rastgele seçilmiş, kişiselleştirilmiş video önerilerine ulaşabilecek.