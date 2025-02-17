Ray-Ban Meta akıllı gözlük satışları 2 milyonu geçti

Meta Ray-Ban akıllı gözlük cihazları satış beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

EssilorLuxottica CEO'su Francesco Milleri, ürünün Ekim 2023'ten bu yana toplamda 2 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Milleri, akıllı gözlük pazarının her geçen gün öneminin artacağını ve "akıllı telefonların yerini alabileceğini" ifade etti.

Meta kurucusu Mark Zuckerberg’in akıllı gözlük projesi başarıyla yoluna devam ediyor. Şirket, şimdiye kadar 2 milyon adet Ray-Ban Meta akıllı gözlük satışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Uzmanlar markanın bu hedefe 2025 yılı sonunda ulaşılabileceğini düşünürken, beklenenden çok daha önce firmanın buna ulaştığı aktarılıyor.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici veriler, Ekim 2023’teki lansmanından bu yana 2 milyon Ray-Ban Meta akıllı gözlük satışını vurgulayan EssilorLuxottica tarafından doğrulandı. 2026 yılı sonuna dek yılda 10 milyona kadar cihaz üretimi planlandığı da ifade ediliyor.

Meta-EssilorLuxottica ortaklığı 2030’a kadar sürecek

Ray-Ban’in sahibi olan EssilorLuxottica şirketinin CEO’su Francesco Milleri, şirketinin Meta grubuyla uzun vadeli planlarının olduğunu dile getirdi. Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri, üçüncü taraflarla ticari ortaklıklara başlamaya hazır görünüyor. Ürün paylaşımlı bir platform sağlamak üzere geliştiriliyor. Bu noktada amaç, tek bir ürünle sınırlı kalmamak olarak belirtiliyor.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Meta grubu, Oakley ile yapacağı bir projeyle girişimini genişletmeyi planlıyor. Öte yandan EssilorLuxottica ile Meta’nın en az 2030 yılına kadar birlikte çalışmaya devam edeceği vurgulanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda giyilebilir teknoloji pazarında bambaşka trendler ile karşılaşabiliriz gibi görünüyor.

EssilorLuxottica CEO’su Francesco Milleri, “Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak temel dijital platform, akıllı gözlükler olacak” diyor. Bazı kişiler bunun en azından şu anda oldukça iddialı bir yorum olduğunu söyleyebilir. Fakat yine de Milleri’nin bu fikrini kanıtlayan satış rakamlarını göz önüne almakta fayda var.

EssilorLuxottica ve Meta’nın 2030 yılına kadarki ana misyonu, bu ürünleri “yeni bir akıllı telefona” dönüştürmeye çalışmak olacak. İki şirket, bunun dünya çapında insanların hayatlarının bir parçası olabileceğini düşünüyor. Fakat bunun gerçeğe dönüşüp dönüşmediğini görmek biraz daha zaman gerektirecek gibi duruyor.