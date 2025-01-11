Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Tesla 200 binden fazla aracını geri çağırıyor

    Elektrikli otomobil devi Tesla 200 binden fazla aracını geri çağırıyor. Bunun sebebi olarak donanımda yer alan sorunlara işaret ediliyor.
    Tesla
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Tesla 200 binden fazla aracını kısa devre ve güvenlik sistemi arızası riski nedeniyle geri çağırıyor.
    • Araç sahiplerini bilgilendiren şirket, bundan etkilenen kullanıcılara ücretsiz onarım hizmeti sunacağını bildiriyor.

    Elektrikli otomobil devi Tesla son yıllarda piyasaya sürdüğü 200 binden fazla aracı geri çağırıyor. Şirket bunun sebebinin araçların donanımındaki sorunlar olduğunu duyurdu. Şirkete göre bu durum kısa devre ve dikiz aynaları da dahil olmak üzere birçok araç güvenlik özelliğinin arızalanmasına yol açabilir.

    Söz konusu arıza, geri çağırma belgesinde şu şekilde açıklanıyor: “Etkilenen araçların küçük bir yüzdesinde, aracı çalıştırırken ters akım, aracın bilgisayar kartında kısa devre arızasına neden olabilir. Bu da FMVSS 111, S6.2, S5.5 ve FMVSS 111 ile uyumlu olmayan arka görüş kamerası işlevselliğinin kaybına neden olabilir.

    Hangi Tesla modelleri bu durumdan etkileniyor?

    The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre yeni geri çağırma 18 Aralık’ta uygulanmaya başladı. 30 Aralık itibarıyla yayınlanan 887 garanti talebi ve 68 saha raporu arasından 16 Aralık’ta yeni üretilen araçlara eklendi.

    Etkilenen yerleşik bilgisayar, Tesla araçlarının en son sürümünden bazılarında bulunabilen HW4 bilgi-eğlence sistemi olarak belirtiliyor. Etkilenen modeller şunlar oluyor:

    • Model 3: 2024 ve 2025’te üretilen modeller
    • Model Y: 2023 ile 2025’te üretilen modeller
    • Model S: 2024 ve 2025’te üretilen modeller
    • Model X: 2023 ile 2025’te üretilen modeller

    Tesla

    Tesla uzaktan güncellemeyle düzeltilemeyen araçlardaki bilgisayarları değiştireceğini, fakat robotaksi hizmetinin parçası olacak araçlarda aynı sorunun ortaya çıkması riskini göze alamayacağı için yine de değiştirilmesi gerektiğini söyledi:

    “18 Aralık 2024’ten sonra etkilenen araçlar, birincil ve/veya ikincil güç bileşeninde kısa devre arızası durumunu önlemek için aracın başlatma sırasını değiştiren bir kablosuz (OTA) yazılım güncellemesini müşterilerden hiçbir ücret talep etmeden almaya başladı.”

    Yazılım sürümü 2024.44.25.3 ve 2024.45.25.6 olan bir araca sahip kullanıcıların geri görüş kamerasında sorun yaratmıyorsa herhangi bir ek işlem yapmaya gerek görülmüyor. Sorunun güncellemeden önce veya sonra tespit edilmesi durumunda Tesla, müşteriye hiçbir ek ücret ödemeden sorumlu bileşeni değiştirmeyi garanti ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.