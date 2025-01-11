Tesla 200 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tesla 200 binden fazla aracını kısa devre ve güvenlik sistemi arızası riski nedeniyle geri çağırıyor.

Araç sahiplerini bilgilendiren şirket, bundan etkilenen kullanıcılara ücretsiz onarım hizmeti sunacağını bildiriyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla son yıllarda piyasaya sürdüğü 200 binden fazla aracı geri çağırıyor. Şirket bunun sebebinin araçların donanımındaki sorunlar olduğunu duyurdu. Şirkete göre bu durum kısa devre ve dikiz aynaları da dahil olmak üzere birçok araç güvenlik özelliğinin arızalanmasına yol açabilir.

Söz konusu arıza, geri çağırma belgesinde şu şekilde açıklanıyor: “Etkilenen araçların küçük bir yüzdesinde, aracı çalıştırırken ters akım, aracın bilgisayar kartında kısa devre arızasına neden olabilir. Bu da FMVSS 111, S6.2, S5.5 ve FMVSS 111 ile uyumlu olmayan arka görüş kamerası işlevselliğinin kaybına neden olabilir.”

Hangi Tesla modelleri bu durumdan etkileniyor?

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre yeni geri çağırma 18 Aralık’ta uygulanmaya başladı. 30 Aralık itibarıyla yayınlanan 887 garanti talebi ve 68 saha raporu arasından 16 Aralık’ta yeni üretilen araçlara eklendi.

Etkilenen yerleşik bilgisayar, Tesla araçlarının en son sürümünden bazılarında bulunabilen HW4 bilgi-eğlence sistemi olarak belirtiliyor. Etkilenen modeller şunlar oluyor:

Model 3: 2024 ve 2025’te üretilen modeller

2024 ve 2025’te üretilen modeller Model Y: 2023 ile 2025’te üretilen modeller

2023 ile 2025’te üretilen modeller Model S: 2024 ve 2025’te üretilen modeller

2024 ve 2025’te üretilen modeller Model X: 2023 ile 2025’te üretilen modeller

Tesla uzaktan güncellemeyle düzeltilemeyen araçlardaki bilgisayarları değiştireceğini, fakat robotaksi hizmetinin parçası olacak araçlarda aynı sorunun ortaya çıkması riskini göze alamayacağı için yine de değiştirilmesi gerektiğini söyledi:

“18 Aralık 2024’ten sonra etkilenen araçlar, birincil ve/veya ikincil güç bileşeninde kısa devre arızası durumunu önlemek için aracın başlatma sırasını değiştiren bir kablosuz (OTA) yazılım güncellemesini müşterilerden hiçbir ücret talep etmeden almaya başladı.”

Yazılım sürümü 2024.44.25.3 ve 2024.45.25.6 olan bir araca sahip kullanıcıların geri görüş kamerasında sorun yaratmıyorsa herhangi bir ek işlem yapmaya gerek görülmüyor. Sorunun güncellemeden önce veya sonra tespit edilmesi durumunda Tesla, müşteriye hiçbir ek ücret ödemeden sorumlu bileşeni değiştirmeyi garanti ediyor.