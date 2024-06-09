Yeni futbol oyunu UFL, Xbox ve PlayStation’da açık beta erişimlerini açtı

Futbol temalı video oyunları şimdiye kadar ne yazık ki iki büyük firmanın hegemonyasında ilerliyordu. Bir dönem FIFA ve PES olarak karşımıza çıkan, son zamanlardaysa eFootball ve EA FC adını alan futbol oyunlarının yanına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. UFL oyunu için geniş kitleler tarafından heyecanlı bekleyiş devam ederken, oyun PlayStation ve Xbox platformlarında açık beta erişime sunuldu.

UFL’yi uzun süredir heyecanla bekleyen oyunseverler bu gelişmeyle birlikte yeni nesil konsol cihazları üzerinden oyunun açık beta sürümüne erişebilecek. Şu anda oyuna erişimler yalnızca Xbox Series X/S ve PlayStation 5 ile sınırlıyken, yakında PC oyuncularını sevindirecek bir gelişmenin de yaşanması bekleniyor.

Cristiano Ronaldo da UFL’nin yatırımcıları arasında yer alıyor

Uzun zamandır geliştirme aşamasında olan UFL oyunu geniş bir yatırımcı tabanına sahip. Oyuna yatırım yapan önemli isimlerden bir tanesi de dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olarak biliniyor. Şu anda Suudi Arabistan’da Al-Nassr forması giyen futbol efsanesi, UFL’ye yüklü ölçüde para yatıran ve projeye inanan isimlerden biri olarak biliniyor.

Cristiano Ronaldo’nun kapak yıldızı olarak boy gösterdiği UFL şu anda açık beta sürümünde tamamen ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor. Siz de oyuna ilk ulaşan oyunculardan bir tanesi olmayı istiyorsanız, PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden oyuna ulaşabilirsiniz. Fakat bunun için bir PlayStation 5 ya da Xbox Series X/S cihazına sahip olmanız gerektiğini belirtelim. Ayrıca oyun 28 GB’lık bir dosya boyutuna sahip.

65 binden fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden FIFPro lisansına sahip olan UFL, ayrıca spor performans analiz firması InStat ile de işbirliğinde olacak. Unreal Engine motoruyla karşımıza çıkacak oyun, Strikerz etiketiyle oyunseverlerle buluşacak. Bu yıl resmen yayınlanması beklenen oyunun açıklaması şu cümlelerle karşımıza çıkıyor:

“UFL’e hoş geldin! Oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL’de zengin bir meta oyun deneyimi, gerçek futbolcular, havalı markalar ve dünyadaki en iyi futbol kulüpleri seni bekliyor. Eşsiz içerikler ve çeşitli formalar, kramponlar, eldivenler, toplar ve stadyumlar da cabası. Sıfırdan bir kulüp kur, gerçek futbolcularla takımını oluştur ve istediğin şekilde özelleştir. Dünyanın dört bir köşesindeki oyuncularla rekabet et, yeni başarılar elde etmek için sıralamada yüksel. UFL’e katılarak futbolun sınırsız ve çarpıcı sanal dünyasına adım at!”

Peki ya sizin UFL’den beklentileriniz neler? Gerçekten de UFL ilerleyen yıllarda eFootball ve EA FC serileri için bir tehdit unsuru haline gelebilir mi? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.