Yeni akıllı gözlük ViXion01 göz yorgunluğunuzu azaltıyor

Teknolojinin her geçen gün hayatımızda daha fazla yer edinmeye devam etmesiyle birlikte günümüzde ekrana bakma süresi oldukça yükseldi. Bunun sonucunda ise göz yorgunluğu, göz yanması, batma, kuruluk ve bulanık görme gibi belirtiler, teknoloji tüketicilerinin hayatlarını zorlaştırmaya başlayan sorunlar haline geldi. Fakat CES 2024‘te tanıtılan yeni ViXion01 akıllı gözlük, göz yorgunluğunuzu minimize etmeyi vadediyor.

CES 2024’ün dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi olan ViXion, bir akıllı gözlükten beklenebilecek birçok özelliği kullanıcılara sunmakla birlikte göz sağlığı konusunda da ekstra verimli unsurlar içeriyor. Bu nedenle söz konusu ürünü yalnızca teknolojik bir aksesuar olarak değil, aynı zamanda göz yorgunluğu yaşayanlar için etkileyici bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

ViXion01 akıllı gözlük ne işe yarıyor?

Açıklanan bilgilere göre yeni ViXion01 akıllı gözlük cihazı, nesnelerin mesafesini ölçme ve lensleri gerçek zamanlı olarak ayarlamaya katkıda bulunan ön ToF sensörüyle çalışıyor. İlk defa 2017 yılında ortaya çıkan bir prototipten yola çıkarak geliştirilen teknoloji, yenilikçi ögelerinin yanı sıra pratik bir kullanıma da ev sahipliği yapıyor.

ViXion01’in geliştirilmesine katkıda bulunan ve projede yönetici konumunda yer alan Toshiharu Uchiumi’nin açıkladığı bilgilere göre bu gözlükler, küçük yazıları okuma ya da modelleri birleştirme gibi detayların ön planda olduğu durumlarda kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Engadget’in haberine göre cihaz, önemli ölçüde miyopisi olan kullanıcılar için bile oldukça basit bir şekilde hizmet verecek. Akıllı gözlük, pil ve ana devreden kaynaklı hafif dengesizliğe rağmen yine de oldukça net bir görsel deneyime kapı aralayarak göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olacak.

Elbette ki bu akıllı gözlüğün bir tıbbi cihaz olmadığını hatırlatmakta yarar var. Ürün her ne kadar göz sağlığı için önemli katkılar sunsa da cihazın araç kullanırken ya da egzersiz esnasında kullanılmaması öneriliyor. Şimdilik gözlüğün pil kapasitesinin ne kadar olduğu açıklanmasa da günlük kullanıma elverişli olduğu ifade ediliyor.

Son olarak akıllı gözlük, IPX3 derecesi sayesinde hafif yağmura ve terlemeye karşı dayanıklılık gösteriyor. Japonya’da yaklaşık 690 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılan ürünün diğer ülkelerde raflara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.