Yemek sipariş hizmeti Uber Eats Türkiye’ye geliyor

İlk defa 2014 yılında hizmet vermeye başlayan online yemek sipariş hizmeti Uber Eats çok yakında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayacak. Ülkemizde Yemeksepeti, Trendyol Yemek ve GetirYemek gibi platformlara karşı rekabet sağlayacak olan servis araba, scooter, bisiklet ya da yaya olarak teslim seçenekleri içerecek. 2021 yılı itibariyle 45 ülkede 6 binden fazla şehirde boy gösteren platform, hızlı ve bütçe dostu bir şekilde kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamayı vaat ediyor.

Travis Kalanick ve Garrett Camp’ın kuruculuğunu üstlendiği, Dara Hüsrevşahi’nin CEO koltuğunda oturduğu çevrim içi yemek sipariş uygulaması, popüler ulaşım aracı Uber’e bağlı bir şekilde çalışacak. Kullanıcılar, Uber’in mobil uygulaması üzerinde yer alacak olan Uber Eats sekmesinden restoranları görüntüleyip pratik biçimde siparişlerini verebilecek. Daha önce UberFRESH adıyla karşımıza çıkan ve daha sonra ismini değiştirip yeniden markalaşma sürecine giren hizmet, nihayet kısa bir süre sonra ülkemizde de kullanılabilir hale gelecek.

Uber Eats Türkiye için geri sayım başladı

Uber Eats’in Türkiye pazarına girişi için geri sayım başlamış durumda. Dünya çapında oldukça popüler olan online yemek sipariş platformu ile ilgili bu gelişme, şimdilik Uber Türkiye tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Fakat Uber’in mobil uygulamasını ziyaret eden kullanıcılar, üst kısımda yer alan ‘Yolculuklar’ sekmesinin hemen yanında bugün itibariyle ‘Teslimat’ sekmesini de görmeye başladı. Bu sekmede kullanıcıların karşısına ‘Yakında geliyoruz’ başlığı altında şu nota yer verildi: “Kapsama alanımızı sürekli genişletiyoruz. Lütfen ileride yeniden kontrol edin.”

Çok yakında ülkemizde faaliyet vermeye başlayacak olan Uber Eats şu anda platformda hizmet sağlamayı düşünenler için bir kayıt sayfası oluşturdu. İşletmeler bu sayfadan hesap oluşturarak yakında kullanıcılara kapılarını açacak olan serviste erkenden yerini alabilir. Öte yandan şimdilik platformun Türkiye’nin hangi illerinde kullanıma sunulacağı da belirsizliğini koruyor. Muhtemelen şirket, kademeli bir şekilde büyüyerek yavaş yavaş hizmet verdiği şehirlerin sayısını artırma yolunda ilerleyecek. Zira standart Uber uygulamasında da benzer bir strateji benimsenmişti.

Kısa bir süre içinde Yemeksepeti, GetirYemek ve Trendyol Yemek gibi platformlar ile rekabet etmeye başlayacak olan Uber Eats’in özellikleri şu şekilde açıklanıyor:

Yemek, market alışverişi ve bakkal tek bir tık uzağınızda olacak.

Gerçek zamanlı sipariş takibi özelliğiyle yemeğinizin anlık durumunu telefonunuzdan kontrol edebileceksiniz.

Online olarak verdiğiniz siparişleri restorandan teslim alarak herhangi bir şekilde teslimat ücreti ödemeyebileceksiniz.

Uber One hizmetini kullanarak teslimat ücreti ödemeyebilirsiniz.

Market siparişlerinizi kapınızda teslim alabilirsiniz.

Yemek ve market alışverişinin yanı sıra hediye, çiçek, evcil hayvan malzemeleri ve içki siparişi vermeniz mümkün olacak.

Şu anda Uber Eats uygulaması Google Play Store ve Apple App Store platformlarında Türkçe dil desteği ile listeleniyor.