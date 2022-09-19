Yazılımcılar işten çıkarma dalgası konusunda endişesiz (RAPOR)

Yazılımcılarla teknoloji şirketlerini eşleştiren İngiltere merkezli platform TalentGrid, yazılımcıların işten çıkarma dalgası hakkında görüşlerini derlediği bir rapor yayınladı.

Türkiye ve Doğu Avrupa’dan yazılımcıların katıldığı ankete göre yazılımcıların %85’i işten çıkarma dalgasından etkilenmeyeceklerini, etkilenseler bile çok hızlı bir şekilde yeni bir iş bulabileceklerini düşünüyor.

Teknoloji alanında işten çıkarmalar 60 bin kişiyi etkiledi

Pandemi etkisinin azalması ile birlikte her para arzının doğal bir sonucu olarak tüm dünyada ciddi bir enflasyon dalgası yayılmaya başladı ve devletler enflasyonla mücadele etmek için parasal daralma önlemleri almaya başladılar. Bu önlemler özellikle teknoloji şirketlerinin değerlemelerinin düşmesine, yatırım bulmanın zorlaşmasına sebep oldu. Bunların üzerine resesyon beklentileri de eklenince aralarında Meta, Shopify, Netflix gibi şirketlerin de bulunduğu birçok teknoloji devi şirket işten çıkarma veya işe alımları dondurma kararı aldı. Bugüne kadar işten çıkarma dalgasından teknoloji alanında 60 bin civarında insan etkilendi.

Junior yazılımcılar daha kaygılı

Yazılımcılar işten çıkarma dalgası konusunda büyük ölçüde kaygısız. Kaygı yaşıyorum diyenlerin oranı yalnızca %14. Kalan %86’lık kesim işten çıkarılma kaygısı yaşamıyor, yaşıyor olsalar bile çok hızlı bir şekilde yeni bir iş bulabileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu verinin deneyim yılı kırılımına baktığımızda junior yazılımcıların deneyimli olanlara göre daha kaygılı olduğu görülüyor.

Yazılımcılara olan talepte düşüş beklenmiyor

İşten çıkarma dalgasının yazılımcılara olan talebi düşüreceğini düşünenler yalnızca %12’lik dilimi oluşturuyor. Talep artışının devam edeceğini veya etkilenmeyeceğini düşünenler ise %88 ile çoğunlukta.

Katılımcıların %54’ü yazılımcı maaşlarının etkileneceğini düşünüyor

Ankete katılanların yaklaşık %54’lük bir dilimi işten çıkarma dalgasının maaşları etkileyeceğini düşünüyor. Maaşlara etki edeceğini düşünenlerin büyük bir çoğunluğun beklentisi maaşların bir süre yatay seyredeceği yönünde. Kalan %46’lık kesim yazılımcılara olan taleple birlikte maaş artışlarının da devam edeceği kanısında.

İlgili raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.