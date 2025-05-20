Yapı Kredi çöktü mü, neden açılmıyor? (20 Mayıs 2025 erişim sorunu)

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması çöktü mü? Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Yapı Kredi’nin uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Bir süredir kullanıcılar uygulamaya ulaşamıyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bir süredir Yapı Kredi mobil uygulaması açılmıyor. Pek çok kullanıcı da bunun üzerine “Yapı Kredi çöktü mü?” sorusunu gündeme getiriyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmese de bankanın ilerleyen dakikalarda müşterilerini bu konuda bilgilendireceği tahmin ediliyor.

Yapı Kredi erişim sorunu doğrulandı

Sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, Yapı Kredi mobil uygulamasının açılmadığını paylaşıyor. DownDetector tarafından aktarılan bilgilere göre erişim problemi doğrulanmış durumda. Kullanıcılar online bankacılık ve mobil bankacılığa erişemediklerini bildiriyor.

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