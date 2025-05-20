Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Yapı Kredi çöktü mü, neden açılmıyor? (20 Mayıs 2025 erişim sorunu)

    Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre uygulamaya erişilemiyor.
    Güncelleme:
    Yapı Kredi neden açılmıyor?

    Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması çöktü mü? Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Yapı Kredi’nin uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Bir süredir kullanıcılar uygulamaya ulaşamıyor.

    Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bir süredir Yapı Kredi mobil uygulaması açılmıyor. Pek çok kullanıcı da bunun üzerine “Yapı Kredi çöktü mü?” sorusunu gündeme getiriyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmese de bankanın ilerleyen dakikalarda müşterilerini bu konuda bilgilendireceği tahmin ediliyor.

    Yapı Kredi erişim sorunu doğrulandı

    Sosyal medya platformlarında pek çok kullanıcı, Yapı Kredi mobil uygulamasının açılmadığını paylaşıyor. DownDetector tarafından aktarılan bilgilere göre erişim problemi doğrulanmış durumda. Kullanıcılar online bankacılık ve mobil bankacılığa erişemediklerini bildiriyor.

    Detaylar ekleniyor…

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.