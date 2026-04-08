Google Chrome arayüzü değişiyor: Dikey sekme özelliği tanıtıldı

Google Chrome açık sekmelerin pencerenin yan tarafında listelenmesine imkan sağlayan dikey sekme özelliğini duyurdu.

Dikey sekmeler, özellikle de çok sayıda sekme açıkken sayfa başlıklarının daha kolay okunması ve yönetilmesine olanak tanıyor.

Platforma gelen yeni Okuma Modu ise web sayfalarındaki reklam ve menü gibi dikkat dağıtıcı unsurları temizliyor.

Google Chrome internet tarayıcısı iş organizasyonunu iyileştirmek ve internette gezinirken dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için tasarlanmış iki yeni özellik ile güncellendi. Şirket bu güncellemeyle birlikte sekme yönetimini daha verimli hale getirmek ve çevrimiçi içeriği okumayı kolaylaştırmak istiyor.

Chrome’a gelen yeni özellikler hem arayüzü hem de okuma deneyimini etkiliyor. Aynı zamanda çoklu görev yürütme ve karmaşık sayfalarda gezinme gibi günlük işleri basitleştirmeyi amaçlayan çözümler sunuyor. İşte Google Chrome için duyurulan o yenilikler…

Chrome’da dikey sekme dönemi başlıyor

Google tarafından tanıtılan ilk yenilik, dikey sekmeler özelliği oluyor. Doğrudan tarayıcının bağlam menüsünden etkinleştirilen bu mod, sekmeleri geleneksel yatay çubuk yerine pencerenin yan tarafına taşımanıza imkan sağlıyor.

Bu modun en büyük avantajı, özellikle de açık sekme sayısı arttıkça sayfa başlıklarının okunabilirliğinin artması oluyor. Birden fazla aktif içeriğe sahip çalışma ortamlarında dikey görünüm sayfaların hızlı bir şekilde tanımlanmasına ve sekme gruplarının daha iyi yönetilmesine yardımcı oluyor.

Tarayıcının yeni özelliği, gelişmiş sekme yönetiminin iş akışlarını düzenlemek için merkezi bir unsur haline geldiği diğer tarayıcılarda zaten görülen bir trendi takip ediyor. Chrome’a ​​doğrudan entegrasyon, harici eklentilere ihtiyaç duymadan yerel bir çözüm sunmaya odaklanıyor.

Okuma Modu için kullanıcı dostu iyileştirmeler

Chrome’a gelen ikinci yeni özellik ise tam sayfa arayüzüyle güncellenen Okuma Modu olarak karşımıza çıkıyor. Önceki sürümlerde de bulunan bu özellik; bannerlar, menüler ve ikincil içerik gibi gereksiz görsel öğeleri ortadan kaldırarak dikkati ana metne odaklamanıza imkan tanıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimi daha sürükleyici hale geliyor. Sayfalar daha sade bir formata dönüştürülerek uzun makalelerin ya da karmaşık içeriklerin okunması kolaylaştırılıyor.

Google bu yeni özellikler sayesinde bir yandan bilgi organizasyonu, diğer yandan dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasına yardımcı oluyor. Her iki unsur da özellikle profesyonel ya da eğitim ortamlarında verimliliği doğrudan etkiliyor.