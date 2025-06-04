Yapay zeka ve sosyal medya, online alışveriş alışkanlıklarımızı değiştiriyor

DHL eCommerce, "2025 E-Ticaret Trendleri Raporu" ile karşımıza çıktı.

Raporda yer alan detaylara göre geleneksel e-ticaret metotları zamanla yerini yeni teknolojilere bırakıyor.

Son dönemlerde yapay zeka ve sosyal medyanın e-ticaret alışkanlıklarımızı değiştirdiğine işaret ediliyor.

DHL eCommerce, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 24 ülkede toplam 24 bin online tüketicinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Şirket, “2025 E-Ticaret Trendleri Raporu” ile karşımıza çıktı. Sekiz ana bölüme sahip olan yıllık rapor, altı ayrı tüketici profili ve dört farklı jenerasyon üzerinden çevrimiçi perakendenin geleceğini gözler önüne seriyor.

Raporda yer alan en dikkat çekici noktalar, özellikle de yapay zeka ve sosyal medyanın e-ticaret alışkanlıklarımızı hızlı bir şekilde dönüştürdüğüne işaret ediyor.

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“24 ülkede 24 bin online alışverişçinin katılımıyla hazırlanan 2025 E-Ticaret Trendleri Raporu’nun bu yıl ikinci kez parçası olduk. Türkiye’nin de dahil olduğu bu kapsamlı çalışma, tüketici alışkanlıklarındaki değişimi analiz ederek, e-ticaretin geleceğine dair önemli öngörüler sunuyor. Sekiz bölümden oluşan rapor, farklı tüketici profilleri ve kuşaklara göre beklentilerin nasıl evrildiğini ortaya koyarken, elde edilen veriler yalnızca bugünü değil, yarının e-ticaret dinamiklerini anlamaya da ışık tutuyor. Türkiye’nin e-ticaret gelişimine ve sınır ötesi gönderi süreçlerine katkı sunmaya kararlıyız. Bu rapor gelişmekte olan trendleri yakından takip etmemiz ve aksiyon almamız açısından da oldukça önemli veriler sunuyor. DHL eCommerce Türkiye olarak; içgörü, uzmanlık ve yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin ve paydaşlarımızın büyüme yolculuklarında güçlü bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”

Geleneksel e-ticaret alışkanlıkları dönüşüyor

DHL tarafından yayımlanan raporda, özellikle de son yıllarda üretken yapay zeka alanındaki gelişmelere işaret edilerek, “yeni bir sanayi devriminin kapılarının aralandığı” vurgulanıyor.

Ankete katılım sağlayan Türk tüketicilerin yüzde 53’ü halihazırda sesli komutları kullanarak alışveriş yaptıklarını ifade etti.

Türkiye’de yer alan tüketicilerin yüzde 90’ının satıcıların yapay zeka destekli alışveriş özellikleri sunmasını talep ediyor. Öte yandan “artırılmış gerçeklik”, “AI alışveriş asistanı”, “sesli ürün arama” ve “sanal deneme” gibi işlevlerin kullanıcılar tarafından beklendiğini bildirdi.

Raporda yer alan detaylara göre sosyal medya, geleneksel e-ticaret platformlarının yerini alıyor. Tüketiciler son dönemlerde daha çok TikTok, Instagram ve Facebook gibi uygulamalar üzerinden alışveriş yapıyor. Ankete katılan Türk katılımcıların yüzde 81’i 2030 yılına kadar bu platformların birincil alışveriş ağları olmasını beklediklerini aktarıyor.

Online tüketicilerin yüzde 66’sı Instagram uygulaması üzerinden alışveriş yaptıklarını belirtiyor. Viral trendler ve sosyal medya akımlarının satın alma kararları konusunda kritik rol oynadığı ekleniyor.

“Sürdürülebilirlik” tüketiciler için kritik bir rol oynuyor

Öte yandan sürdürülebilirlik artık temel bir tüketici talebi haline gelmiş gibi görünüyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 82’si online alışveriş yaparken sürdürülebilirliği göz önünde bulundurduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 37’si sürdürülebilirlikle ilgili endişeleri nedeniyle alışverişlerini tamamlamaktan vazgeçiyor.

Türk tüketiciler ayrıca döngüsel tüketime daha sıcak bakıyor. Her iki tüketiciden biri, ikinci el veya yenilenmiş ürünleri tercih ediyor. Bunda çevresel endişeler kadar maliyet avantajı da etkili oluyor.

Ayrıca Türk tüketicilerin yüzde 60’ı, markaların sunduğu geri dönüşüm veya geri alım programlarına katılmaya istekli olduğunu belirtiyor. Bu eğilim, tüketicilerin yalnızca markalardan çevresel etkilerini azaltmalarını değil, aynı zamanda sürdürülebilir alışverişi kolaylaştırmalarını da beklediğini gösteriyor.