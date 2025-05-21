Amazon drone ile iPhone ve Samsung telefon teslimatı yapıyor

Amazon drone ile telefon teslimatı yapmaya başladı.

Yeni teslimat seçeneği şimdilik yalnızca ABD'nin belirli bölgelerinde kullanılabiliyor.

Bu hizmet sayesinde kullanıcılar en geç 1 saat içinde siparişlerini teslim alabiliyor.

E-ticaret devi Amazon, Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone, Samsung Galaxy telefon ve diğer popüler modelleri drone cihazlarıyla alıcılara teslim etmeye başladı. Şirketin duyurduğu bu sıra dışı yenilik, hava teslimatını destekleyen belirli bölgelerde yaşayan tüketiciler için geçerli durumda.

Bu haftadan itibaren kullanıcılar 4,99 dolar ek ücret karşılığında drone ile telefon teslimatı hizmetinden yararlanabilecek. Söz konusu teslimat seçeneğine uygun ürün sayısı şu anda 60 bini geçti.

Paketin ağırlığı yaklaşık 2,2 kg olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra sipariş tamamlandıktan sonra teslimat süresi 60 dakikaya kadar olarak vurgulanıyor. Yani siparişiniz bir saat geçmeden elinize ulaşıyor.

Amazon alışveriş teslimatına devrimsel bir yenilik katıyor

Amazon’un drone teslimat listesine eklenen ürünler arasında Apple AirTag, AirPods, Ring kapı zilleri ve mutfak termometreleri yer alıyor. Öte yandan yukarıda da söz ettiğimiz gibi popüler birçok akıllı telefon modeli de yeni seçenekle tüketicilere ulaştırılıyor.

Bu ürünlerden birini seçtiğinizde, adresin hizmet alanı içerisinde olması ve siparişin toplam ağırlığının izin verilen limit içerisinde olması durumunda ödeme sırasında drone teslimat seçeneği otomatik olarak karşınıza çıkıyor.

Siparişinizi drone ile teslim alabilmeniz için evinizde, örneğin arka bahçenizde ya da garajınızda bir teslimat noktası belirlemeniz gerekiyor. Bu konum gelecekteki siparişler için Amazon’un sistemi tarafından hatırlanacak ve böylece gönderim süreci hızlandırılacak.

Amazon’dan gelen açıklamaya göre sistemin iki yıllık bir geliştirmenin sonucu olduğu ve drone yazılımına entegre edilmiş dijital haritalar içerdiği belirtildi. Bu sayede uçuş saatini doğru bir şekilde hesaplayabilir, müşteriye beş dakika içinde teslimat tahmini sunabilirsiniz.

Teslimat güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için drone, yalnızca konumda insan, araba veya hayvan bulunmadığını doğruladıktan sonra paketi serbest bırakıyor. Bu şartların sağlanmaması halinde teslimat yapılmayacağı ifade ediliyor.

Hizmetin hava şartlarına bağlı olduğunu belirtmekte fayda var. Hafif yağmur tolere edilebilir. Fakat olumsuz hava koşullarında drone teslimat seçeneği sipariş ödeme sayfasından otomatik olarak kaybolacaktır.

Türkiye’ye drone ile teslimat seçeneği gelecek mi?

Amazon’un ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında başlattığı yeni teslimat hizmeti, şimdilik yalnızca ABD’nin belirli bölgelerinde kullanılabiliyor. Hizmete şu anda sadece Arizona’nın West Valley bölgesi ve Teksas’taki College Station’da erişilebildiği aktarılıyor.

Şirket ilerleyen süreçte drone ile teslimat özelliğini daha fazla bölgeye genişletebilir. Fakat şimdilik maalesef Türkiye için herhangi bir resmi plan ya da açıklama bulunmuyor.

Amazon’un ülkemizde böyle bir hizmet sunabilmesi için ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alması ve hava sahası düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yakın vadede bu seçeneğin Türkiye’ye gelmesi pek de muhtemel görünmüyor.