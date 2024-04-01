Yapay zeka odaklı macOS 15 güncellemesi yolda: Neler bekleniyor?

Apple her yıl Haziran ayında düzenli olarak Worldwide Developers Conference (WWDC) adlı geliştirici konferansıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu yılki WWDC 2024’ün tarihi yakın zaman önce şirket tarafından resmi olarak doğrulanmıştı. Etkinliğin en dikkat çekici ismi hiç şüphesiz ki iPhone’lar için yeni özellikler getirecek iOS 18 işletim sistemi olacak. Ancak bir dizi yapay zeka odaklı yenilikle dikkatleri üzerinde toplamaya aday görünen macOS 15 güncellemesi de şimdiden büyük bir heyecan oluşturmuş durumda.

Mac cihazlar için gelecek yeni büyük yazılım güncellemesi, yapay zeka odaklı birçok yeni işleve sahip olacak. Bu anlamda güncelleme, macOS işletim sistemi adına son yıllardaki en büyük yazılım olarak da tarihe geçecek. Güncellemenin resmi duyurusuna henüz aylar varken, şimdiden beklentiler oldukça yüksek bir seviyeye çıktı.

Yapay zeka destekli macOS 15 özellikleri

MacRumors’un haberine göre Apple tarafından geliştirilen yeni macOS 15 güncellemesi, farklı kullanım alanlarına yönelik birbirinden ilgi çekici yeniliklere ev sahipliği yapacak. İddialara göre şirket, şu anda en az beş AI özelliği için kolları sıvadı. Bu yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

Apple Music uygulamasında yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listeleri Pages uygulamasında AI destekli yazı yazma aracı Keynote hizmetinde sunumlar için AI tabanlı slayt oluşturma aracı Xcode’da yapay zeka destekli otomatik kod yazma hizmeti Siri yapay zeka odaklı yenilikler alacak ve kısayollarla daha entegre hale getirilecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından duyurulan Galaxy AI yapay zeka hizmetine karşı sessiz kalmak istemeyen Apple, iOS 18 ve macOS 15 işletim sistemlerinde bunu bir öncelik hale getirdi. Bu yılın Eylül ayında kararlı sürümüyle piyasaya çıkması beklenen güncellemeler, iddialara göre iPhone ve Mac cihazlar için devrimsel yenilikler taşıyacak.

macOS 15’in adı ne olacak?

Bilindiği üzere Apple, 2013 yılından bu yana macOS işletim sistemi güncellemeleri için Kaliforniya’daki önemli noktaların isimlerinden yararlanıyor. Daha önce Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura ve Sonoma isimleriyle karşımıza çıkan şirket, iddialara göre macOS 15’te aşağıdaki isimlerden bir tanesini tercih edecek:

Redwood Grizzly Sequoia Mammoth Pacific Rincon Farallon Miramar Condor Diablo Shasta

macOS 15 çıkış tarihi

Peki ya macOS 15 çıkış tarihi ne zaman? Apple, 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde yeni güncellemesini piyasaya sunacak. İlk olarak geliştiricilerin yararlanacağı güncelleme, Beta testi sürecinden sonra, muhtemelen Eylül-Ekim aylarında herkes için yayınlanacak.