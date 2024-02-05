Yandex, Rusya pazarındaki varlıklarını 5.2 milyar dolara satıyor

Amsterdam merkezli ve Rus-Hollanda kökenli Yandex NV şirketi Rusya pazarındaki varlıklarını resmen satacaklarını duyurdu. Yandex’ten gelen açıklamaya göre firmanın Rusya’daki varlıkları toplamda 475 milyar ruble, yani 5.2 milyar dolar karşılığında el değiştirecek. Tutarın yarısı nakit bir şekilde, diğer yarısıysa Yandex NV hissesi karşılığında ödenecek.

Yandex, müzakere edilen satın alma fiyatının, şirketin rayiç değeriyle kıyaslandığı zaman Rusya liderliğinin şu anda talep ettiği yüzde 50 indirime karşılık geldiğini vurguluyor. Moskova hükümetinin “düşmanca” kabul ettiği yabancı yatırımcılar için geçerli olan bu indirim, ülkenin Batılı devletlere yönelik uyguladığı yaptırımlardan biri olarak biliniyor.

Yandex’in Rusya’daki yeni sahipleri kim olacak?

Yandex, Rusya pazarında bir grup finansal yatırımcıdan oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetilecek. Bunlar arasında petrol şirketi Lukoil’e ait yatırım fonu Argonaut, girişimci Alexander Tschatschawa’nın Infinity Management şirketi, iş insanı Pawel Prass’ın IT-Elaboration firması ve Alexander Ryazanov’un Meridian-Servis’i yer alıyor.

Fakat bu isimlerden bazıları, akıllarda birtakım soru işaretler bırakıyor. Alıcılar arasında Batı yaptırımlarına tabi tutulan diğer ilgili taraflar için aracı olarak hareket edecek isimler yer aldığı öne sürülüyor. Moskova yönetiminin de halihazırda satışa onay verdiği biliniyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, şirketin özellikle de Rusya pazarında çalışmalarına devam etmesinin kendileri adına oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı Yandex’i bu duruma getirdi

1997 yılında Arkady Volozh ve Ilya Segalovich tarafından Rusya’da bir arama motoru olarak kurulan Yandex, kısa sürede ülkenin en büyük arama motoruna dönüştü ve hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Mail, Disk, Maps, Traffic, Taxi, Market, Zen, Music, Browser, Disk Mobile, Drive, Cloud, Pay ve Checkout gibi birçok ilgi çeken ürün ve hizmetle karşımıza çıkan şirket, 2011’de New York’ta halka açıldı.

Uzun bir süre başarısını konuşturan Yandex, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Nasdaq’tan kaldırıldı. 2014’ten beridir İsrail’de yaşayan Wolosh, Rus lider Vladimir Putin’in başlattığı savaşı “barbarlık” olarak yorumladı ve kınadı. Şirketin Rusya’daki operasyonları, toplam işgücünün yüzde 95’una tekabül ediyor. Kalan yüzde 5’lik payla birlikte ise Wolosh ve ekibi başta yapay zeka olmak üzere bir dizi yenilikçi projeye yoğunlaşmayı hedefliyor. Firmanın mercek altına alacağı bir diğer alan ise robotik teknolojisi olacak.