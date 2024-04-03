Yahoo, Instagram kurucularının haber uygulaması Artifact’i satın aldı

Instagram kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş haber uygulaması Artifact, Yahoo şirketi tarafından satın alındı. Yahoo’nun dikkat çekici bu hamlesi, küresel ölçekte şirketin kullanıcılara daha güvenilir bir şekilde haber ve bilgi sağlama vizyonunu ön planda tutuyor.

Peki ya Yahoo neden Artifact’i satın aldı? Şirketin bu noktadaki fikri, platformun daha kişiselleştirilmiş bir haber deneyimi sunmasına katkıda bulunmak olarak belirtiliyor. İlk kez geçen yılın Ocak ayında kullanıcıların erişimine sunulan Artifact uygulaması, yaklaşık bir yıl sonra resmi olarak kapatılmıştı. Bu noktada devreye giren Yahoo ise geçtiğimiz aylarda kapatılan servisi kendi bünyesine dahil ederek hizmetlerini genişletmeye odaklanıyor.

Artifact’in yapay zeka teknolojisi Yahoo News’e entegre edilecek

Bu yılın Şubat ayında kapatılma kararı alınan Artifact’in etkileyici potansiyelinin farkında olan Yahoo, artık bu sistemin arkasında yer alan yapay zeka teknolojisini Yahoo News bünyesine entegre edecek. Bu sayede internet sitesi, ilerleyen aylarda kullanıcılara içerik seçimi konusunda büyük bir kolaylık sağlayarak kişiselleştirme deneyimini üst seviyeye çıkaracak.

Anlaşmaya ilişkin Yahoo News Genel Müdürü Kat Downs Mulder, Yahoo’nun resmi blog sayfası üzerinden şu açıklamada bulundu:

“Yahoo, insan ve algoritmik haber küratörlüğünü birleştiren ilk şirketlerden biriydi. O zamandan bu yana, makine öğrenimi ve kişiselleştirme ortamı dramatik bir şekilde değişti ve Artifact, bunu karşılamak için en iyi teknolojiyi sunuyor. Artifact sevilen bir ürün haline geldi. Teknolojinin büyümesini sürdürmekten heyecan duyuyoruz ve dijital bilgi konusunda güvenilir bir rehber ve insanları dünyayla buluşturan en iyi küratör olma misyonumuza sahibiz.”

Instagram ve Artifact’in kurucu ortağı Kevin Systrom ise yapay zeka teknolojisinin, kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratma ve onlara en önemli içerikleri keşfetme konusunda yardımcı olacağını belirtti. Yahoo’nun bu potansiyelin farkında olduğunu ifade eden Systrom, nasıl bir ürün ortaya koyduklarını Yahoo News’te görecek olmaları nedeniyle heyecanlı olduğunu belirtti. Öte yandan Kevin Systrom ve Mike Krieger’ın bu süreçte Yahoo’ya danışmanlık yapacağı eklendi.

Ne yazık ki uzun ömürlü bir yapıya sahip olamayan Artifact, yine de taşıdığı gelişmiş yapay zeka yetenekleri sayesinde potansiyel bir değer olarak görülüyor. Gelecek aylarda Yahoo News bu teknolojiyi kendi bünyesine dahil ederek kullanıcılara daha kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlıyor.