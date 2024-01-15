Instagram kurucularının haber uygulaması Artifact kapanıyor

Instagram platformunun kurucu ortakları olarak bilinen Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan sosyal haber uygulaması Artifact, piyasaya çıkmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden kepenkleri kapatma kararı aldı. Ne yazık ki kısa bir ömre sahip olan platform, çok yakında artık resmen kullanıcılarına veda edeceğini açıkladı.

Platformun kurucuları, yapay zeka (AI) haber uygulaması Artifact’in fişinin çekildiğini doğruladı. Kevin Systrom’a göre hizmetin temel fonksiyonlarının Şubat ayı sonuna kadar kullanılmaya devam edilebileceğini açıkladı. Fakat şu andan itibaren kullanıcılar, artık platformda yer alan haberlere yorum yapma ya da haberleri paylaşma şansına sahip olmayacak. Bu iki unsur şimdiden kaldırılmış durumda.

Artifact için yolun sonu görüldü

İlk olarak 31 Ocak 2023 tarihinde kullanıcılara sunulmaya başlayan kişiselleştirilmiş sosyal haber platformu Artifact, başlangıçta büyük bir ilgi görse de ne yazık ki kalıcı bir kullanıcı topluluğu oluşturmakta oldukça zorlandı. iOS ve Android platformlarında hizmet veren servis, yapay zeka tabanlı özellikleri ve aynı zamanda Reddit tarzı yorum veya gönderi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. İnternet haberciliği konusunda yenilikçi bir proje olarak nitelendirilen bu hizmet, yaklaşık bir yıllık süre zarfının sonunda maalesef beklenilen ilgiyi göremedi.

Kevin Systrom ve Mike Krieger yapmış oldukları açıklamada, Artifact’ten önceki haber uygulamalarının karşılaştıkları pek çok zorlukla karşı karşıya geldiklerini ifade etti. “Bir grup kullanıcıya hitap eden bir şey” geliştirdiklerini dile getiren yöneticiler, mevcut pazarın bu projenin yatırımını devam ettirmeye yetecek kadar büyük olmadığını fark ettiklerini ve bunun sonucunda da hizmeti sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.

Çok yakında kapanacak olan Artifact platformu, şu anda sınırlı bir şekilde de olsa hizmet vermeye devam ediyor. Kullanıcıların artık uygulamada yorum yapma ya da paylaşma özelliklerinden yararlanamamasına rağmen yine de birkaç hafta daha servisi kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor. Şubat ayı sonunda ise uygulamanın tümüyle faaliyetlerini sonlandıracağı aktarılıyor.

Pek çok kişiye göre oldukça cesur bir proje olarak değerlendirilen Artifact, yapay zeka teknolojisinin gazetecilik alanıyla birleştirildiği cüretkar bir girişimdi. Başlangıçta oldukça umut verici bir fikir olarak görülen projenin pazarda yaşadığı engeller, bu alanda faaliyet gösteren benzer platformların geleceğini de tehlikeye atabilir.

Kevin Systrom gelecek projelerine ilişkin ipuçları verdi

Artifact’in kurucu ortaklarından Kevin Systrom, gelecek planlarına ilişkin de bazı bilgiler paylaştı. Yeni projeler geliştirmek için kolları sıvadığını ifade eden tecrübeli isim, son dönemlerin teknoloji trendlerinden biri olan yapay zeka (AI) alanını işaret etti. Systrom’un konuya ilişkin Medium platformundan yaptığı açıklama şöyle oldu: