X’ten reklamverenlere “yasa dışı boykot” davası: “Şimdi savaş zamanı”

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (Twitter) reklamverenlere “yasa dışı boykot” yüzünden dava açtı. Global Alliance for Responsible Media (GARM) ile karşı karşıya gelen sosyal ağ; içlerinde Mars, CVS Health ve Unilever olmak üzere pek çok büyük reklamverenin içinde bulunduğu grupla antitröst davasında karşı karşıya gelerek yüzleşecek.

X’in iddialarına göre söz konusu bu şirketler popüler sosyal medya uygulamasının milyarlarca dolarlık reklam gelirini ortadan kaldırmak amacıyla “yasa dışı bir boykota” katıldı. Geçen yıl Apple, Amazon ve IBM gibi çok sayıda teknoloji devinin de X’e reklam vermeyi durdurduğu görülmüştü. Sonrasında Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery, Paramount Gobal ve Lions Gate Entertainment gibi ünlü Hollywood stüdyoları da X’te reklam defterini kapatmıştı. Bunların usulsüz olduğunu dile getiren Elon Musk yönetimi soluğu mahkemede aldı.

X CEO’su Linda Yaccarino isyan etti

X platformu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Teksas Bölge Mahkemesinde açılan dava, GARM’ı kendi güvenlik standartlarına uymaya zorladığını ve bu nedenle reklamverenler tarafından X’e karşı haksız bir boykot başlattığını ileri sürüyor. X CEO’su Linda Yacarrino konuya ilişkin platformdan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

“Platformumuzun reklam verenlere markalarını sergilemeleri ve hedef kitlelerine güvenli, verimli ve etkili bir şekilde ulaşmaları için bir yol sağladığını kanıtladık. Bu yüzden yeniliklerimizi sergilemek ve onlarca yıldır iş ortaklığı yaptığım markaların endişelerini gidermek için dünyanın dört bir yanındaki pazarlamacılarla iyi niyetle çalıştım. Ne yazık ki tüm çabalarımıza, yüzlerce toplantıya ve aksini iddia eden araştırmalara rağmen birçok şirket gerçekleri görmezden gelmeyi seçti. Yasayı çiğneyenlere yeter artık diyoruz. Yasal sürecin ortaya koyduğu şeye bağlı olarak, bu ve potansiyel olarak ek sanıklar tarafından yapılan zarar için adalet aramak zorundayız. Bu yasa dışı faaliyetin gerçekleşmesine izin veren bozuk ekosistemi düzeltmemiz gerekiyor. Mahkemeler yasa dışı davranışlarda bulunanları sorumlu tutarken, biz de yenilik yapmaya ve X’in canlı bir geleceğe sahip olmasını sağlamaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönüşüm yolculuğunun bir parçası olan hepinize teşekkür ederiz.”

Yaccarino’nun ifadelerine göre reklamverenler tarafından başlatılan bu boykot, X kullanıcılarını içerik ve bakış açısı çeşitliliğinden mahrum bırakıyor. Aynı zamanda fikirlerin serbest bir şekilde yayılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Tüm bunların sonucunda X’in milyarlarca dolarlık zararlarla karşılaştığı ifade ediliyor.

Elon Musk: Şimdi savaş zamanı

Rumble CEO’su Chris Pavlovski, X’ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Google, rakiplerini dışlamak için arama pazarını artık manipüle edemeyeceğini anladı. Ve yakında reklam verenlerden ve ajanslardan oluşan bir grup, Rumble ve X’i keyfi olarak boykot edemeyeceklerini anlayacak. Biz de X’e katılarak dava açtık. Mahkemede görüşeceğiz.”

We tried being nice for 2 years and got nothing but empty words. Now, it is war. https://t.co/MEzH0vqz0p — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024

Chris Pavlovski’ye yanıt olarak Elon Musk çarpıcı bir ifade kullandı. Tecrübeli iş insanı ve girişimci Musk’ın yaptığı açıklama büyük bir dikkat uyandırdı. Pavlovski’nin paylaşımını alıntılayan yönetici şu vurucu ifadelerde bulundu:

“2 yıl boyunca iyi olmaya çalıştık. Ama aldığımız tek sonuç boş laflardı. Şimdi savaş zamanı!”

Peki ya siz Elon Musk’ın bu açıklaması ve X’in büyük reklamverenlere karşı başlattığı bu girişimle ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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