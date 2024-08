X’ten reklamverenlere “yasa dışı boykot” davası: “Şimdi savaş zamanı”

Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (Twitter) reklamverenlere “yasa dışı boykot” yüzünden dava açtı. Global Alliance for Responsible Media (GARM) ile karşı karşıya gelen sosyal ağ; içlerinde Mars, CVS Health ve Unilever olmak üzere pek çok büyük reklamverenin içinde bulunduğu grupla antitröst davasında karşı karşıya gelerek yüzleşecek.

X’in iddialarına göre söz konusu bu şirketler popüler sosyal medya uygulamasının milyarlarca dolarlık reklam gelirini ortadan kaldırmak amacıyla “yasa dışı bir boykota” katıldı. Geçen yıl Apple, Amazon ve IBM gibi çok sayıda teknoloji devinin de X’e reklam vermeyi durdurduğu görülmüştü. Sonrasında Disney, Comcast, Warner Bros. Discovery, Paramount Gobal ve Lions Gate Entertainment gibi ünlü Hollywood stüdyoları da X’te reklam defterini kapatmıştı. Bunların usulsüz olduğunu dile getiren Elon Musk yönetimi soluğu mahkemede aldı.

X platformu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Teksas Bölge Mahkemesinde açılan dava, GARM’ı kendi güvenlik standartlarına uymaya zorladığını ve bu nedenle reklamverenler tarafından X’e karşı haksız bir boykot başlattığını ileri sürüyor. X CEO’su Linda Yacarrino konuya ilişkin platformdan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

Yaccarino’nun ifadelerine göre reklamverenler tarafından başlatılan bu boykot, X kullanıcılarını içerik ve bakış açısı çeşitliliğinden mahrum bırakıyor. Aynı zamanda fikirlerin serbest bir şekilde yayılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Tüm bunların sonucunda X’in milyarlarca dolarlık zararlarla karşılaştığı ifade ediliyor.

Rumble CEO’su Chris Pavlovski, X’ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

We tried being nice for 2 years and got nothing but empty words.

Now, it is war. https://t.co/MEzH0vqz0p

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2024