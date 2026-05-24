Snapchat’in akıllı gözlüğü agresif fiyatıyla dudak uçuklatacak

Snap, gelişmiş artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip yeni Spectacles gözlükleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Cihaz, Ray-Ban Meta gibi akıllı gözlüklerden farklı olarak "gerçek ekranlı" bir AR deneyimi sunacak.

Fakat ne yazık ki modelin agresif ve dudak uçuklatan bir fiyata sahip olacağı söyleniyor.

Popüler sosyal medya platformu Snapchat’in sahibi Snap Inc., çok yakında giyilebilir teknoloji pazarına adım atacak. Şirket, yeni akıllı gözlük modeli ile piyasadaki mevcut rakiplerine tam anlamıyla meydan okumaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlar, Snap ekibinin pazar lideri Ray-Ban Meta karşısında agresif bir strateji izleyeceğine işaret ediyor. Merakla beklenen modelin, sektörde dengeleri değiştirecek yüksek bir fiyat etiketiyle raflarda boy göstermesi bekleniyor.

Spectacles cep yakacak bir fiyatla geliyor

9to5Google’ın haberine göre Snap imzalı yeni akıllı gözlük modelinin fiyatı absürt bir şekilde 2.500 dolar seviyesinde olacak. Bu da cihazın, 800 dolar fiyat etiketine sahip Ray-Ban Meta Display’den çok daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

Snap, akıllı gözlüklerin ilkbaharda piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Fakat asıl tanıtımın Haziran ayında, Snap’in sunum yapacağını doğruladığı Augmented World Expo (AWE) etkinliğinde yapılması bekleniyor.

Snapdragon XR desteğiyle çalışacak

Snap Inc.’in CEO’su Evan Spiegel, donanım konusunda akıllı gözlüklerin şirket tarafından geliştirilen, sürükleyici bir deneyim ve geniş görüş açısı sunan yüksek çözünürlüklü Waveguide ekranına ve son teknoloji Snapdragon XR platformuna sahip olacağını açıkladı.

Bu da yeni akıllı gözlüklerin Google’ın Gentle Monster ile ortaklaşa sunduğu gözlüklerden daha üstün olacağı anlamına geliyor. Zira ekranlı bir model ancak 2027’den itibaren piyasaya sürülecek.

XREAL’in Android XR gözlükleri aynı zamanda Galaxy XR ve Apple Vision Pro ile rekabet eden, tam anlamıyla sürükleyici bir deneyim sunan cihazlara daha çok benzeyecek.