Ray-Ban Meta cihazları gördüğünüz insanların kim olduğunu size fısıldayacak

Reklam

Meta'nın yeni patent başvurusu, Ray-Ban akıllı gözlüklerinin gelecekte yapay zeka yardımıyla gelişmiş yüz tanıma özelliği sunacağına işaret ediyor.

Bu teknoloji sayesinde akıllı gözlükler, kullanıcıların çevresindeki insanların yüzlerini tarayarak isimlerini, sosyal medya profillerini ve hatta ortak arkadaşlık bağlarını tespit edebilecek.

Meta bu konuda "tam şeffaflık" vaat etse de bunun ciddi gizlilik tartışmalarına yol açacağı tahmin ediliyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında Ray-Ban ile yıllardır başarılı bir ortaklık sürdüren Meta, şimdi akıllı gözlükler için çığır açıcı bir yenilik üzerinde çalışıyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan yeni bir patent başvurusunda bulunan şirket, gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde entegre bir yüz tanıma sistemine ev sahipliği yapacak.

Sıra dışı bir girişim için kolları sıvayan Meta ekibi, gözlük kamerasından gelen anlık görüntüleri işleyecek ve kullanıcının o sırada baktığı kişilerin kimlikleri otomatik olarak tespit edilip ekrana yansıtılacak. İşte dikkat çeken bu patentin ilk ayrıntıları…

Reklam

Meta akıllı gözlüklerine yapay zeka yüz tanıma sistemi geliyor

Meta AI uygulamasını analiz eden WIRED ekibi, “NameTag” adı verilen henüz piyasaya sürülmemiş bir yapay zeka özelliğini keşfetti. Bu özelliğin, Meta’nın gözlükleri tarafından yakalanan yüzleri tanıyabilmesi, işleyebilmesi ve tanıdık yüzler olduğunda kullanıcılara uyarı verebilmesi bekleniyor.

NameTag özelliğinin, Meta’nın yeni ekran varyantını duyurmasının ardından bu yıl geliştirildiği bildiriliyor. Meta AI, yardımcı bir uygulama görevi görüyor. Cihaz işlevlerini gözlüklerle eşleştirerek gerekli internet erişimini ve arka uç işlemeyi sağlıyor.

Özellikle de bu özellik üç yapay zeka modeli kullanarak yüzleri biyometrik verilere dönüştürüyor. Birincisi yüzü algılıyor, ikincisi görüntüyü yeniden konumlandırıyor ve üçüncüsü yüzü kullanılabilir biyometrik verilere dönüştürüyor.

Özellik kodda tanımlanmış olsa da henüz ne yazık ki aktif değil. Bununla birlikte Meta, “gizlilik” endişelerine yanıt olarak “tam şeffaflıkla” bu hizmetin sunulacağını vurguluyor. Şirket konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Henüz tüketicilere hiçbir şey sunulmadı ve nasıl ilerleneceğine dair nihai bir karar verilmedi. Bir şey başlatmaya karar verirsek, düşünceli bir yaklaşım sergileyeceğiz ve bunu tam şeffaflıkla yapacağız. Şunu açıkça belirtebiliriz… Merkezi bir yüz veritabanı oluşturmuyoruz.”