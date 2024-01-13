XPENG AEROHT seri üretime girecek ilk uçan araba için tarih verdi

Bilim kurgu filmlerinin unutulmaz bir parçası olarak bilinen uçan arabalar, son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmelerle birlikte yakın bir gelecekte gerçekten hayatımıza girecek gibi görünüyor. Bu alanda günümüzde pek çok markanın çeşitli prototip çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı bilinirken, şimdilik elbette ki kişisel kullanıma yönelik olarak bu hizmeti sağlayan bir şirket bulunmuyor. Ancak durum çok yakında değişecek gibi görünüyor.

Trafik sorununu çözmeye büyük ölçüde katkıda bulunacak olan ve ulaşım süresini olağanüstü bir biçimde kısaltmayı vaat eden uçan arabalar, XPENG AEROHT şirketi sayesinde yakında hayatımızı renklendirmeyi amaçlıyor. Asya pazarında önde gelen bir marka olan bu şirket, bireylere yönelik seri üretime girecek ilk modüler uçan araba modeli için çıkış tarihini resmen açıkladı.

XPENG AEROHT uçan arabalarını 2025’te trafiğe getirecek

XPENG AEROHT tarafından geliştirilen ve Land Aircraft Carrier adı verilen modüler uçan araba, 2024 yılının son çeyreğinde ön siparişe açılacak. Aracın teslimatları ise 2025 yılının son çeyreğinde başlayacak. Heyecanla beklenen araç, yer ve hava modları arasında kesintisiz geçişlere imkan veren iki parçayla hizmet verecek. Hava modülüyle alçak irtifa uçuşlarında dikey kalkışa izin verilirken, yer modülü ise karayolu taşımacılığında faaliyet gösterecek.

Şirketin açıkladığı bilgilere göre merakla beklenen uçan araba, sadece kişisel kullanım değil, acil kurtarma gibi kamu hizmetlerinde de önemli bir rol üstlenecek. CES 2024 etkinliğinde lansmanı gerçekleştirilen eVTOL uçan otomobil modeli dikkatleri üzerinde topladı. Gökyüzünden karaya olağanüstü bir performansa sahip olan araç, aynı zamanda fütüristik tasarımıyla da beğeni kazandı.

4 ila 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçan araba, dikey kalkış ve alçak irtifada uçma yeteneklerine ev sahipliği yaparak tamamen elektrikli bir yapı içeriyor. Manuel ve otomatik sürüş modları ile gelen araç, çevreyi geniş biçimde görebilen çift kişilik panoramik kabin sunuyor.

Kara modundan hava moduna oldukça kolay bir şekilde geçebileceğiniz uçan araba, XPENG AEROHT tarafından açıklanan bilgilere göre temel doğrulama testlerinden başarıyla geçerek seri üretim aşamasına giriyor. Uçan araba teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda öncü şirketlerden biri olan marka, 2025 yılının sonu ve 2026 yılının başlarında insanlığı bu sıra dışı teknolojiyle buluşturmayı planlıyor.