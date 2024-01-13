Evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ürün: Flappie

Birçok sıra dışı teknolojinin lansmanına ev sahipliği yapan CES 2024, neredeyse her alanda yüzlerce ürün ve hizmeti bir araya getirdi. Bunlardan biri de evcil hayvan sahiplerinin hayatlarını daha kolay bir hale getirmeyi vaat eden yeni Flappie AI teknolojisi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleştirilen organizasyonun şüphesiz ki en sevimli ve içleri ısıtan ürünlerinden bir tanesi olan Flappie AI, temel olarak yapay zeka (AI) tarafından kontrol edilen bir akıllı kedi kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bunun yalnızca basit bir kapı olmadığını belirtmekte yarar var. Bu kapı, evcil hayvanınızın yakaladığı fare gibi avların eve girişini engellemeye katkıda bulunan gelişmiş bir sistem olarak dikkat topluyor.

Evcil hayvanınız için akıllı kapı: Flappie ne işe yarıyor?

İsviçre merkezli bir start-up projesi olarak lanse edilen Flappie, evcil hayvan sahipleri için oldukça benzersiz bir teknolojiyi evlere getiriyor. Kedinizin dışarıdan av ya da çöp gibi istenmeyen unsurlarla eve girmemesi için hizmet veren bu teknoloji, yapay zekadan da yardım alarak CES 2024’ün dikkat çeken ürünlerinden biri olmayı başarıyor.

Engadget tarafından aktarılan bilgilere göre ilgi çekici bu ürün, dış kısmında bir hareket sensörü ve gece görüş kamerası taşıyacak. Bu sayede farklı ışık senaryolarında bile hizmet vermeye devam edecek akıllı kapı, evcil hayvanınızın dışarıdan eve av getirmesine izin vermeyecek.

Şirketin açıkladığı bilgilere göre bu Flappie’de yer alan yapay zeka algılama sistemi yüzde 90’ın üzerinde bir doğruluk payına sahip. Başarısını kanıtlayan ürün böylelikle evinize davetsiz misafirlerin girme riskini ciddi bir oranda düşürüyor.

Bunun yanı sıra akıllı kapı, içerisinde kullanıcıların istedikleri zaman kilidi aktif edip kapatabilecekleri birkaç manuel anahtar da sunuyor. Aynı zamanda kapıda, hayvanların ağzında bir şeyle eve girmemesi konusunda eğitim veren bir sisteme de ev sahipliği yapıyor.

Evcil hayvan sahipleri için hayat kolaylaştırmayı vadeden Flappie, gelişmiş yapay zeka (AI) yetenekleriyle öne çıkmayı başarıyor. CES 2024‘te ziyaretçilerin büyük bir ilgiyle karşıladığı hizmet, kapıyı uzaktan kontrol etmenize izin veren bir mobil uygulamayla çalışıyor. Fakat internete bağlı olmadığınız durumlarda kapıyı manuel olarak da kontrol etmeniz mümkün oluyor. İlk olarak Almanya ve İsviçre’de kullanıcılara sunulacak ürün 399 dolarlık bir fiyatla erişilecek.