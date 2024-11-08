Yollar bitti, göklere çıktı: Toyota’nın uçan arabası testlerden başarıyla geçti

Otomotiv devi Toyota gözünü “yükseklere” çevirmiş görünüyor. Uzun yıllardır otomobil pazarının önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Japon devi, fütüristik bir proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Joby Aviation ve Toyota ortaklığında geliştirilen uçan araba projesi yeni bir dönüm noktasına ulaşmayı başardı.

Toyota’nın ciddi yatırımları ve teknolojik desteği ile geliştirilen uçan araba projesi, şimdiye kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde test edilmişti. Şimdi ise şirket, heyecan uyandıran projesinin test uçuşlarını Japonya’nın Shizuoka kentinde başarıyla tamamladı.

Ulaşımda devrim yaratmayı vadediyor

Toyota ve Joby Aviation ortaklığında geliştirilen bu dikkat çekici proje, Japonya’daki bölgesel taşımacılıkta devrim yaratmayı vaat ediyor. Heyecan verici uçan araba projesiyle örneğin Tokyo ile Shizuoka arasındaki geleneksel olarak arabayla iki saat süren yolculuk sadece 25 dakikada tamamlanabiliyor.

Şirket, Japonya Sivil Havacılık Bürosu’ndan (JCAB) gerekli sertifikaları alması koşuluyla, önümüzdeki yıl ticari faaliyetlere başlamayı planlıyor. Projenin ilk olarak Japonya’da fiilen hayata geçeceği, sonrasında ise muhtemelen ilk durağın Amerika Birleşik Devletleri olacağı tahmin ediliyor.

Japon topraklarına yapılan bu ilk uçuş, uçan taksi konseptini gerçeğe dönüştürme yolunda çok önemli bir adımı temsil ediyor. Aynı zamanda kent yaşamındaki trafik sıkışıklığını azaltma ve büyük şehirlerde seyahat etme şeklimizde devrim yaratma sözü veriyor.

Toyota’dan projeye büyük yatırım

Toyota’nın projeye olan bağlılığı, şirketin bu çalışmaya yaptığı önemli yatırımlarla kanıtlanıyor. Japon otomobil üreticisi başlangıçta Joby Aviation’a 394 milyon dolar yatırım yaptı. Bununla beraber şirket yalnızca finansal destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda mühendislik uzmanlığı ve üretim desteği de sundu.

Geçtiğimiz ay Toyota, hava taksilerinin ticari uygulaması için gerekli sertifikasyon ve üretim süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan 500 milyon dolar tutarında ek yatırımla projeye olan güvenini pekiştirdi.

Joby Aviation’ın uçan araba projesinin Uber, Delta Air Lines ve ANA gibi etkileyici bir küresel ortak ağı bulunuyor. Geçen yıl 60 milyon dolar yatırım yapan Delta, şirketin yüzde 2 hissesine sahip olup, Joby’nin gelişmekte olan kentsel hava hareketliliği pazarındaki konumunu güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Peki ya siz Toyota’nın desteklediği bu girişimle ilgili neler düşünüyorsunuz?