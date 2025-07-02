Uçan arabalar 2026’da hava taksiciliğine başlayacak

Uzun yıllardır insanların hayalini kurduğu "uçan arabalar" nihayet önümüzdeki yıl gerçeğe dönüşüyor.

Joby Aviation'ın uçan arabaları 2026'da Dubai'de gökyüzüne çıkacak.

Bu inovatif proje, hava taksiciliği hizmetiyle yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyacak.

Joby Aviation, elektrikli uçan arabasının ilk test uçuşunu 30 Haziran Pazartesi günü Dubai’de gerçekleştirdi. Bu girişim, 2026’dan itibaren şehirde hava taşımacılığını yeni bir mobilite seçeneği olarak entegre etmede önemli bir dönüm noktası olacak. Yenilikçi teknoloji, kentsel trafik sıkışıklığının üstesinden gelmeye katkıda bulunacak.

Gösteri Dubai şehir merkezinin güneydoğusundaki tenha bir çöl konumunda gerçekleşti. Reuters’ın haberine göre şirket burada tam bir uçuşu simüle etti. eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) bir kalkış gerçekleştirdi, birkaç kilometre uçtu ve aynı yere herhangi bir sorun yaşamadan geri dönüş sağladı.

Joby Aviation’ın uçan aracı neler sunuyor?

Joby’nin eVTOL aracı 320 km/saat hıza kadar 160 kilometreye kadar mesafeler uçmak üzere tasarlandı. Model, tamamen elektrikli olması ve sıfır emisyonla çalışması nedeniyle sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi olma özelliği taşıyor.

Şirket ayrıca uçağın kentsel alanlardaki operasyonlar için olmazsa olmaz olan düşük gürültü seviyesine de dikkat çekiyor. Uçan arabanın yerleşim bölgelerinin yakınında uçarken fark edilmeyecek kadar gizli olması amaçlanıyor.

Joby Aviation’ın kurucusu ve CEO’su JoeBen Bevirt konuya ilişkin şunları söyledi:

“Birleşik Arap Emirlikleri, hareket etme biçimimizde küresel bir devrimin fırlatma rampasıdır. Performanslı bir uçak inşa etmenin yanı sıra, küresel operasyonel yetenekler ve ölçeklenebilir, dayanıklı üretim ile beklenen yolcu hizmeti programımızı da olgunlaştırıyoruz. Dubai’deki uçuşlarımız ve operasyonel ayak izimiz, hava taksi hizmetlerini dünya çapında günlük yaşamın dokusuna örmeye yönelik önemli bir adımdır. Vizyon sahibi ortaklarımızla, sessiz, temiz uçuşun yeni normal olduğu bir geleceği ateşliyoruz ve küresel sahnede Amerikan inovasyonunun liderliğini gösteriyoruz.”

Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi İcra Direktörleri Kurulu Başkanı, Genel Müdür Ekselansları Mattar Al Tayer şunları söyledi: