X’in YouTube rakibi video uygulaması yolda

Elon Musk tarafından satın alınan ve kısa sürede büyük bir dönüşüm geçiren popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Milyarder iş insanı Musk’ın önderliğinde bir “super app” olma yolunda hızla ilerleyen platform, şimdi ise akıllı televizyon cihazlarında YouTube ile rekabet edecek yeni bir uygulamayla kullanıcılarını memnun etmeye odaklanıyor.

Musk’ın satın alımından bu yana birçok radikal değişikliğe uğrayan sosyal ağ, köklü bir dönüşümün eşiğinde gibi görünüyor. X’i çok daha kapsamlı bir mecra haline getirmeyi hedefleyen Musk’ın yeni planı gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, başta YouTube olmak üzere piyasadaki büyük video yayın hizmetleriyle yarışacak yeni bir uygulama için kolları sıvamış durumda.

Elon Musk, X’in videosu uygulamasını doğruladı

Kısa süre önce bir X kullanıcısı, “yakında X’teki favori uzun biçimli videolarınızı direkt olarak akıllı televizyonlarınız üzerinden izleyebileceksiniz” açıklamasında bulunmuştu. Buna cevap olarak Elon Musk, “Çok yakında” ifadesini kullanarak sürpriz yeniliğin ilk somut ipucunu vermişti.

Kullanıcı deneyimi konusunda yoğun bir şekilde çalışmaya devam eden X ekibi, çok yakında başta Samsung akıllı TV cihazları ve Amazon tarafından geliştirilen Fire TV ürünleri olmak üzere, akıllı televizyonlarda hizmet verecek yeni bir uygulamaya yoğunlaştı.

Bu uygulama, X’te yer alan uzun video içeriklerini daha rahat bir şekilde tüketmenize olanak sağlayacak. Kullanıcı etkileşimi noktasında video içeriklerinin önemini bir kez daha gözler önüne seren bu gelişme, böylelikle dünya çapında kalabalık bir kitleyi bünyesine çekmeyi hedefliyor.

Kullanıcıların yüzde 80’i X’i video izlemek için kullanıyor

Elon Musk ve ekibi bir süredir video içeriklerinin potansiyelini daha yakından takip etmeye başladı. Yakın zamanda Musk, X uygulamasına yapılan ziyaretlerin yaklaşık olarak yüzde 80’inin video tüketiminden kaynaklandığını ifade etmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra alınan akıllı TV’ler için özel uygulama kararı, muhtemelen şirketin bu potansiyelden daha doğru bir şekilde yararlanma hayalinden doğdu.

Edison Research araştırmasına göre bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 oranında keskin bir kullanıcı kaybı yaşayan X platformu, bu etkileyici düşüşü telafi edebilmek adına YouTube rakibi bir video uygulaması ile işleri yeniden yoluna koymaya odaklanacak. Bununla birlikte şirket, reklamverenlerin ilgisini yeniden üzerine çekmeyi ve böylelikle ekonomik yapısını daha pozitif bir hale getirmeyi amaçlıyor.