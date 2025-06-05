Xiaomi Smart Band 10’un şık tasarımı ve özellikleri belli oldu

Xiaomi Smart Band 10 modeli 1,72 inçlik bir AMOLED ekranla gelecek.

Bütçe dostu akıllı bileklikte 150'den fazla spor modu desteği yer alacak.

HyperOS 2.0 ile çalışan modelin 40-50 Euro fiyat aralığında olması bekleniyor.

Xiaomi’nin akıllı bileklik modelleri, uygun fiyat etiketleri ve sağlam özellikleri sayesinde son yıllarda piyasadaki en popüler giyilebilir bilekliklerden biri haline gelmeyi başardı. Çinli şirket çok yakında, hakkında neredeyse her şeyi bildiğimiz yepyeni bir akıllı bilekliği karşımıza çıkarmayı planlıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen yılın sonunda Avrupa’da piyasaya sürülen Smart Band 9’un halefi olan Smart Band 10 modelinin küresel lansmanına hazırlanıyor. XpertPick ve Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşılan yeni raporlar, lansman etkinliği yaklaşan ürünün tüm özelliklerini ve görsellerini gözler önüne seriyor.

Xiaomi Smart Band 10 lansmandan önce sızdırıldı

GSMArena’nın haberine göre Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Smart Band 10’un 212 x 520 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi ekran yoğunluğuna sahip 1,72 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Ekran dar kenarları ve eliptik tasarımıyla işlevsel bir deneyime ev sahipliği yapacak. Merakla beklenen cihaz, Xiaomi’nin en son HyperOS 2.0 sisteminde çalışacak. Aynı zamanda sağlık ve fitness verilerini Mi Fitness uygulaması aracılığıyla senkronize edecek.

Xiaomi Smart Band 10 modeli 150’den fazla spor modunu destekleyecek. Android 8.0 veya iOS 12.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarla uyumlu olacak. Bilekliğin içinde yaklaşık bir saatte tamamen şarj olan ve tek bir şarjla 21 güne kadar dayanabilen 233 mAh LiPo pil bulunacak.

Cihaz ivmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, PPG kalp atış hızı sensörü ve ortam ışığı sensörüne sahip olacak. Kasa alüminyumdan, kayış ise TPU malzemeden yapılacak. Boyutları 46,57 x 22,54 x 10,95 mm ve kayışsız ağırlığı 15,95 gram olarak belirtiliyor.

Fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi Smart Band 10 siyah, beyaz ve pembe kayış versiyonlarıyla satışa sunulacak. Avrupa’da fiyatının pazara bağlı olarak 40 ila 50 Euro arasında olması bekleniyor.

Merakla beklenen yeni uygun fiyatlı akıllı bileklik modeli, Smart Band 9 ile karşılaştırıldığında en önemli iyileştirmeler daha büyük ekran ve yeni işletim sistemi olarak karşımıza çıkıyor.