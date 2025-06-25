Xiaomi, Ray-Ban Meta rakibi yeni akıllı gözlüklerini ilk kez gösterdi

Xiaomi, Ray-Ban Meta rakibi yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor.

Söylentilere göre Xiaomi AI Glasses, şık ve işlevsel yeteneklere sahip olacak.

Cihaz adından da anlaşılacağı gibi yapay zeka özellikleriyle adından söz ettirecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Ray-Ban Meta ile rekabet edecek yeni bir akıllı gözlük modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket daha önce Weibo’da yeni ürününün bazı önizlemelerini yayınlamıştı. Aksesuarın şirket tarafından büyük bir etkinlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Genel olarak ürünün kendisi öğeyi birinci şahıs perspektifinden filme alabilmek olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle, kullanıcının önündeki şeyi gösterebilmek için ellerini kullanmasına bile gerek kalmayacak. Bir ön izleme videosu da cihazın neler yapabileceğine dair bazı sonuçları gözler önüne seriyor. İşte detaylar…

Xiaomi AI Glasses neler sunacak?

Ortaya çıkan görüntüler, yeni akıllı gözlüklerin bacakları biraz daha kalın olmasına rağmen tasarım açısından o kadar da abartılı olmadığını bizlere yansıtıyor. Ayrıca koyu renkli camlar, aksesuarların sıradan modellerine benziyor. Bu nedenle ekipmanın insanların yüzlerinde gizli kalması mümkün görünüyor.

GSMArena’ya göre buna rağmen Xiaomi, yeni ürününün lansmanda sahip olacağı teknik özellikler hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamadı. Dolayısıyla da bu konuda söylenen her şey spekülasyon alanında kalmaya devam ediyor.

Şimdilik cihazla alakalı bilinen tek ayrıntı, bu modelin yapay zeka kaynaklarıyla entegre olacağına ilişkin oluyor. AI tabanlı önemli fonksiyonlara ev sahipliği yapacak cihaz, bu sayede işlevsel ve pratik bir deneyim ortaya koyacak.

26 Haziran’daki lansmandan neler bekleniyor?

Xiaomi bu hafta Perşembe günü, yani 26 Haziran tarihinde büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte şirket bir dizi sürpriz ürününü karşımıza çıkarmayı planlıyor.

Merakla beklenen etkinlikte şirketin yeni akıllı telefon ve tablet cihazları karşımıza çıkacak. Amiral gemisi Redmi K80 Ultra ve üst düzey katlanabilir telefon Xiaomi Mix Flip 2 burada tanıtılacak. Öte yandan Redmi K Pad ve Xiaomi Pad 7S Pro modellerin de yine aynı organizasyonda duyurulacağı vurgulanıyor.

Fakat hiç şüphesiz ki etkinliğin asıl büyük sürprizi, şirketin yeni elektrikli SUV modeli olan Xiaomi YU7 olacak. YU7’nin temel versiyonu 835 km menzil (CLTC döngüsüne göre) ve sadece 5,88 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşacak tek bir arka motora, 96,3 kWh LFP bataryaya sahip olacak.