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    Xiaomi Mix 5 ekran altı kamera yeteneğiyle öne çıkacak

    Merakla beklenen Xiaomi Mix 5, selefinde yer alan ekran altı kamera teknolojisini bir adım ileri taşıyarak karşımıza çıkacak.
    Xiaomi Mix 5
    • Geçen yıl iptal edildiği haberleriyle gündeme gelen Xiaomi Mix 5, iddialara göre yeniden geliştirme aşamasına girdi.
    • Söylentilere göre cihaz, Mix 4'te yer alan ekran altı kamera teknolojisini iyileştirerek gelecek.
    • Cihazın selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için kusursuz bir deneyim sunacağı öne sürülüyor.

    Xiaomi Mix 5 son derece engellerle dolu bir geliştirme sürecine sahip. Geçen yıl ortaya çıkan raporlar, cihazın rafa kaldırıldığına işaret etmişti. Daha sonra markanın yeniden kolları sıvadığı iddia edilen modelin işlemcisi ve çeşitli ayrıntıları internete sızdırıldı.

    Gelen son dedikodulara göre Çinli şirket yoluna hız kesmeden devam ediyor. Tüm zorluklara ve yavaş geliştirme aşamasına rağmen Xiaomi’nin yeni Mix 5 projesinden vazgeçmediği vurgulanıyor. Digital Chat Station’ın raporuyla  birlikte yeni amiral gemisi telefonla alakalı pek çok önemli detay gün yüzüne çıktı.

    Xiaomi, Mix 5 için yeniden çalışmalara başladı

    Söylentilere göre Xiaomi Mix 5, marka için halen daha bir öncelik olmaya devam ediyor. Şirket şu anda ekran altı kamera teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde şirket içi testler yürütüyor.

    Ortaya çıkan raporlar, şu anki geliştirme aşamasının “sektördeki en üst seviyede” olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyor. Cihazın seri üretiminin “zamanı gelince ” gerçekleşeceği vurgulanıyor. Şu an için bilgiler cihazın gizemini üst seviyede taşırken, yakında daha kapsamlı açıklamalar gelmesi bekleniyor.

    Xiaomi Mix 5

    Cihaz, Mix 4’ün eleştirilen hatalarından ders çıkararak gelecek

    2023 yılında piyasaya çıkan Xiaomi Mix 4, ekranın altına yerleştirdiği ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat bu çözümün performansı, incelemeciler ve tüketiciler tarafından yeterli olarak nitelendirilmişti. Ne yazık ki bu teknolojiyle çekilen fotoğraflar, ekranda özel bir deliğe yerleştirilen geleneksel ön sensörle çekilen fotoğrafların kalitesine ulaşamıyordu.

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    Aradaki niteliksel fark, kullanıcılarının bir kısmında hayal kırıklığı yaratmıştı. Şirketin Xiaomi Mix 5 modelini piyasaya sürmesiyle birlikte ekran altı kamera konusunda da bazı sürprizler ortaya koyabileceği tahmin ediliyor. Şirketin tasarım amacı, mükemmelliğe yakın bir kullanılabilirlik için kusursuz bir estetiğe ulaşmayı amaçlıyor.

    Üst düzey teknik özellikler sunulacak

    Geçen yıldan bu yana ortalıkta dolaşan söylentiler, Xiaomi Mix 5’in üst sınıf bir telefona yakışır şekilde, gelişmiş teknik özelliklerle pazara sunulacağına işaret ediyor. “Mix” serisinin premium özelliklerinden biri olan seramik gövdeye sahip olacağı ve güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setinin bu cihazda da yer alacağı söyleniyor.

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    İddialara göre cihaz, Android 15 işletim sistemini temel alan ve Xiaomi tarafından özelleştirilen HyperOS arayüzüne sahip olacak. Telefonun ayrıca yüksek kapasiteli silikon-karbon bataryanın kullanılmasıyla daha uzun pil ömrü ve optimize edilmiş enerji tüketimi sağlayacağı ekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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