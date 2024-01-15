Xiaomi Mix 5’in yüksek performanslı işlemcisi ortaya çıktı

Xiaomi, kendi has tasarımlara ev sahipliği yapan Mix serisi akıllı telefon modelleriyle adından sıkça söz ettiriyor. En son 2021 yazında Mix 4 modeliyle karşımıza çıkan serisi, yakında yeni bir modelle genişletilecek. Heyecanla beklenen cihazın teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler geldi. Xiaomi Mix 5 modelinin yüksek performanslı işlemcisi ortaya çıktı.

Daha önce gündeme gelen bazı sızıntılar, merakla beklenen Mix 5’in iptal edildiğine ve Mix serisinin de tümüyle rafa kaldırılmış olabileceğine işaret ediyordu. Normal şartlarda geçen yıl piyasaya çıkması beklenen cihaz sürpriz bir şekilde duyurulmamış ve akıllara bazı soru işaretleri getirmişti. Son sızıntılarda ise söz konusu modelin fişinin çekilmediği, önümüzdeki yıl raflarda boy göstermeye başlayacağı öğrenildi.

Xiaomi Mix 5 performans canavarı Snapdragon işlemcisi ile geliyor

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu yenilikçi tasarımı ve güçlü özellikleriyle öne çıkacak. Üst düzey akıllı telefonlar arasında rekabet edecek bu cihaz, Digital Chat Station’ın iddialarına göre Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 serisinden faydalanacak. Etkileyici bir performansa ve optimize edilmiş bir güç verimliliğine sahip olan bu Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, Xiaomi Mix 5 cihazının kalbinde yer alacak.

İddialara göre yeni Xiaomi telefonu boşluksuz bir kenar tasarımına sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar için son derece sürükleyici bir görsel deneyim sunulacak. Öte yandan beklenen yeni modelde ekranın üst kısmına gizlenmiş iki kamera yer alacak. Bu sayede görsel açıdan son derece estetik bir görünüme ulaşacak cihaz, ön tarafta 4x optik zoom desteğine sahip telefoto lens sunacak.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile çalışacak Xiaomi Mix 5 modeli, çift yönlü uydu bağlantısı desteğiyle gelecek. Bu sayede kullanıcılar için kesintisiz bir iletişim deneyimi vaat eden şirket, sinyal seviyesinin zayıf olduğu ya da telefonun çekmediği senaryolarda bağlantı kurmanıza imkan sağlayacak.

Mobil fotoğrafçılar için üst düzey özelliklere sahip olması beklenen yeni Xiaomi modeli 50 MP ana kamerayla karşımıza çıkacak. Yardımcı lenslerle alakalı şimdilik ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayacak telefonun 120 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh pil kapasitesiyle uzun ömürlü bir yapıya sahip olacağı vurgulanıyor.

2025 yılında piyasaya çıkacağı öne sürülen Xiaomi Mix 5 modeli muhtemelen HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzüne sahip olan Android 15 işletim sistemiyle çalışacak. İlerleyen aylarda cihazla alakalı daha fazla detay gelmesi bekleniyor.

Telefonun iptal edildiği öne sürülmüştü

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialar, heyecanla beklenen yeni Xiaomi cihazının iptal edildiğini öne sürmüştü. Normalde 2023 yılında piyasaya çıkacağı öne sürülen telefon, ne yazık ki geçen sene duyurulmadı. Bunun üzerine analistler, Mix serisinin Xiaomi tarafından iptal edilmiş olup tasarımının ilerleyen zamanlarda yeni Redmi ve POCO modellerinde kullanılabileceğini öne sürüyordu.

Fakat gelen son haberlerle birlikte bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Beklentilere göre şirket, en son 2021 yılında karşımıza çıkardığı akıllı telefon serisini 4 yıl aradan sonra 2025’te yeniden hayata geçirecek.