Xiaomi Mix 5 rafa kaldırılmış olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre şirket, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Mix serisini rafa kaldırabilir. Daha önceki sızıntılara göre 2023 yılında piyasaya çıkacağı öne sürülen Xiaomi Mix 5 ne yazık ki duyurulmadı. Şirketin bu kararın sebebi şimdilik kesin olarak bilinmiyor.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre merakla beklenen Xiaomi Mix 5 modeli bu yıl da piyasaya çıkmayacak. Şirket popüler telefon serisine son verse de cihazın kendine özgü tasarımını başka modellerinde kullanmaya devam edecek. İlerleyen süreçte karşımıza çıkacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarda bu estetik mirasın tekrardan tercih edileceği ileri sürülüyor.

Xiaomi Mix 5 markanın başka serilerine entegre edilecek

Xiaomi’nin fişini çektiği, fakat ilerleyen süreçte mevcut serilerinden birine entegre edilebileceği tahmin edilen Mix 5 modelinin daha önce ortaya çıkan sızıntılarda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 çipinden güç alacağı öne sürülüyordu. 16 GB’a kadar RAM kapasitesi, mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera ve gelişmiş bir ekran deneyimi için OLED panelle karşımıza çıkacağı belirtiliyordu.

Ortaya çıkan bu dikkat çekici iddia, şirket adına ilginç bir döneme işaret ediyor. Geçen yıl büyük bir heyecan yaratan, fakat bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan model, şirketin diğer akıllı telefon serilerinde beklenmedik yeniliklere yol açabilir. Markanın cihazı rafa kaldırma kararı, sektör uzmanları tarafından şirketin kaynakları ve fikirlerini daha umut verici projelere yönlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Xiaomi Mix 4 büyük bir ilgi görmüştü

2021 yılının yazında piyasaya çıkan Xiaomi Mix 4 kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başarmıştı. Hem Çin pazarı hem de küresel çapta ilgi toplayan model, şık tasarımıyla da beğeni kazanmıştı. 6,67 inç AMOLED ekrana sahip cihazda 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, Dolby Vision desteği ve 800 nit tepe parlaklık yer alıyor. 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesine sahip modelde cam koruması için Corning Gorilla Glass Victus teknolojisi bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 888+ 5G çipinden güç alan cihazda 12 GB’a kadar RAM kapasitesi, 512 GB’a kadar dahili depolama alanı, 4.500 mAh pil kapasitesi ve 108 MP ana kamera gibi ilgi çekici özellikler karşımıza çıktı.