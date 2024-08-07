Xiaomi Mi TV Stick rakibi Google TV Streamer (4K) resmen tanıtıldı

Yakın zamanda şirket tarafından resmi olarak doğrulanan Google TV Streamer (4K) uzun süredir büyük bir heyecanla bekleniyor. Şimdiye kadar hakkında çok sayıda söylenti haberi teknoloji basınına yansıyan cihaz, birçok dedikodu ve sızıntının ardından nihayet resmi olarak piyasaya duyuruldu. Google’ın ürün portföyünde yer alan Chromecast ailesine dahil olan bu yeni cihaz HD ve 4K versiyonlarda olan daha küçük modellerin üretiminin durdurulmasının hemen ardından raflarda boy göstermeye başladı.

Google’ın yeni cihazı Xiaomi Mi TV Stick 4K ile rekabet edebilecek ve bununla aynı tüketici tabanına hitap edecek. Uyumlu akıllı televizyon ve akış cihazlarında yerleşik olarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan ürün, Android TV işletim sistemi ile desteklenerek etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Google TV arayüzüne sahip olmayan TV’lerde kusursuz bir hizmet sağlayan, bir başka değişle “akıllı olmayan televizyonları akıllı hale getiren” model taşınabilir ve işlevsel yapısıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Google TV Streamer (4K) özellikleri

Google’ın yeni cihazı şu anda piyasada mevcut olan en son nesil Chromecast cihazlarına göre pek çok açıdan iyileştirilmiş güçlü özellikler ortaya koyuyor. Google’dan gelen bilgilere göre üründe yer alan çip yüzde 22 oranında daha hızlı bir performans ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra 4 GB RAM kapasitesi ve 32 GB dahili depolama alanı ile daha sorunsuz bir deneyime kapı aralanıyor.

Google TV Streamer (4K) bağlantı destekleri konusunda da işlevselliğini artırıyor. USB-C bağlantı girişini destekleyen üründe RJ-45 Ethernet ve HDMI girişlerine de yer veriliyor. Öte yandan cihazın selefine göre daha büyük bir boyuta sahip olduğu da görülüyor. Ancak bu boyut artışı, bağlantı desteği konusunda cihazı ne yazık ki daha zengin bir hale getirmiyor. Yine de mevcut yapı kullanıcılar tarafından pozitif karşılanıyor.

Cihazın kumanda tasarımı büyük değişikliklere uğramadan geliyor. Cihazda yer alan özel bir düğme sayesinde kaybolan kumandanızı saniyeler içinde bulabilmeniz mümkün kılınıyor. Söz konusu düğmeye basıldığında kumandadan “bip” sesi geliyor.

Öte yandan ürün 2,4 GHz ve 5 GHz’de Wi-Fi 5 (ac) desteğinin yanı sıra Bluetooth sürüm 5.1 desteğiyle beraber sunuluyor. Son olarak modelin Gemini yapay zeka entegrasyonu ile güçlendirildiği vurgulanan ürün, bu sayede kullanıcılara abone olduğu dijital platformlara göre kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor.

Google TV Streamer (4K) fiyatı

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre Google’ın yeni ürünü şu anda Amerika Birleşik Devletleri pazarında ön siparişe açıldı. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz resmi olarak paylaşılmayan Google TV Streamer (4K) global olarak 100 dolar (yaklaşık 3 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

Peki ya siz Google TV Streamer (4K) ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Türkiye’de satışa çıksa böyle bir cihazı satın almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.