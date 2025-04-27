Xiaomi, Alexa rakibi uygun fiyatlı akıllı hoparlörünü tanıttı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı yeni akıllı hoparlörü piyasaya çıktı.

Alexa rakibi Xiaomi Smart Speaker resmen duyuruldu.

Bütçe dostu model, 30 dolardan az fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Amazon’un Alexa cihazına doğrudan rakip olan yeni akıllı hoparlör modelini tanıttı. 30 dolardan daha düşük bir fiyata sahip olan yeni akıllı hoparlör Çin’de resmen satışa sunuldu.

Xiaomi’nin geliştirdiği HyperOS sisteminden güç alan akıllı hoparlör, Super Xiao AI sesli asistanıyla donatılıyor. Cihaz daha doğal ve dinamik etkileşimler için gelişmiş yapay zeka özelliklerinden faydalanıyor.

Xiaomi Smart Speaker özellikleri

Gizmochina’nın haberine göre Xiaomi Smart Speaker çok adımlı diyalog desteğiyle öne çıkıyor. Aktivasyon kelimesini tekrarlamaya gerek kalmadan kesintisiz konuşmalara olanak sağlıyor.

Cihaz gelişmiş dil modellerine dayalı bir soru-cevap motoruyla destekleniyor. Super Xiao AI bu sayede seyahat güzergahları oluşturabiliyor, metinler yazabiliyor, diller arası çeviri yapabiliyor ve hatta detaylı bilimsel açıklamalar bile sunabiliyor.

Görsel olarak ürün, açık gri kumaş kaplamasıyla temiz ve yuvarlak bir estetik sunuyor. Cihazın üst kısmında sesli komutlara ve müzik çalmaya tepki veren dinamik bir ışık halkası yer alıyor. Bu sayede daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor.

Ses sistemi 8W gücünde 2 inçlik tam aralıklı hoparlör ve bas güçlendirmesi için düşük frekanslı kanaldan oluşuyor. Xiaomi Smart Speaker fiyat aralığı için üstün bir ses kalitesi ortaya koyuyor.

Bağlantı açısından cihaz, Bluetooth 5.3 ve çift bantlı Wi-Fi’yi (2,4 GHz ve 5 GHz) destekliyor. Ayrıca markanın diğer cihazlarıyla entegrasyonu kolaylaştırmak için Bluetooth Mesh ağ geçidi işlevi gören Xiaomi Mesh 2.0 teknolojisiyle de uyumluluk sunuluyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı hoparlörü Çin’deki QQ Music, NetEase Cloud Music, Ximalaya, Kugou ve Qingting FM gibi çeşitli popüler müzik ve içerik platformlarıyla entegre bir hizmet sunuyor. Kullanıcılar bu sayede müzik, radyo, sesli kitap ve podcast’leri doğrudan cihazlarında dinleyebiliyor.

Xiaomi Smart Speaker fiyatı

Xiaomi’nin yeni hoparlörünün satış fiyatı 199 CNY (yaklaşık 1.000 TL) olarak açıklandı. Marka bu sayede ev otomasyon teknolojilerine erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor.