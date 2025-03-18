Xiaomi 16’nın ilk tasarım detayları ortaya çıktı

Xiaomi 16 serisi hakkında yeni detaylar internete sızdı.

Merakla beklenen amiral gemisi modellerin seleflerinden daha büyük bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Ayrıca cihazlar daha ince bir tasarım anlayışını benimseyecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi şimdiden bir sonraki amiral gemisi telefon modeli üzerinde çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda global olarak piyasaya çıkan Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesinin ardından şirket rotasını erkenden sıradaki modeline çevirdi.

Son söylentilere göre yeni Xiaomi 16, seleflerine kıyasla büyük bir değişimle beraber gelecek. Şirket kompakt tasarımdan vazgeçerek daha büyük bir ekran ve daha ince bir yapıya kavuşacak. Yenilenen tasarım, markanın daha büyük ve çok yönlü cihazlara yönelmesine kapı aralayacak.

Xiaomi 16 daha büyük ve ince bir tasarım ile gelecek

Smart Pikachu’nun Weibo’da paylaştığı bilgilere göre Xiaomi 16’nın önceki Xiaomi 13, 14 ve 15 modellerinde kullanılan 6,36 inç ekran boyutunu korumayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine 6,5 ila 6,67 inç arasında değişebilen daha büyük bir panelden söz ediliyor.

Bu önemli adım, daha büyük ekranlarla aynı yaklaşımı izlemesi beklenen Xiaomi 15T Pro ve Redmi K80 Ultra gibi diğer gelecek modelleri de kapsayacak. Daha önce internete sızan raporlarda, Xiaomi 16 Pro’nun 6.85 inçlik devasa bir ekrana sahip olacağına işaret edilmişti. Ayrıca cihazın 3D yazıcıdan üretilen bir çerçeveyle geleceği söylenmişti.

Daha büyük bir ekrana geçmenin amacı daha ince ve hafif bir tasarıma ulaşmak olacak. Bu yeni yaklaşımın, benzer tasarımları benimseyen yaklaşan Samsung Galaxy S25 Edge ve diğer Çinli akıllı telefonlar gibi rakiplerinden etkilenmesi de olası görünüyor. Cihazın artan yüzey alanı, kapasiteden ödün vermeden daha ince bir bataryaya olanak tanıyacak. Böylelikle genel tasarımda daha zarif bir sunum ortaya konacak.

Pilin yanı sıra daha büyük bir cihaz, kamera tarafındaki yeniliklerin de önünü açacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Xiaomi, “yatay olarak genişletilebilen” bir telefoto kamera benimseyebilir. Temel model şu anda 2.6x telefoto (60 mm) lensle geliyor.

Fakat daha büyük bir tasarım daha gelişmiş kamera teknolojisi için de yer sağlayacak. Yeni tasarımın getirebileceği avantajlara rağmen yine de bu model, kompakt akıllı telefon arayan tüketicileri hayal kırıklığına uğratabilir.

Ancak bu bilginin şimdilik yalnızca bir söylentilerden ibaret olduğunu ve Xiaomi’den resmi bir doğrulama gelmediğini hatırlatalım. Cihazla alakalı ilerleyen haftalarda daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.