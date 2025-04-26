Xiaomi 16’nın etkileyici özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Ekim ayında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen Xiaomi 16'dan yeni detaylar geldi.

Performans canavarı telefon modelinin teknik özellikleri sızdırıldı.

Amiral gemisi Xiaomi 16 serisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ekim ayının ortalarında gerçekleşmesi beklenen resmi lansmana daha zaman olmasına rağmen, ilk söylentiler Çinli dev için bir konsolidasyon stratejisine işaret ediyor.

Ortaya çıkan raporlar, Xiaomi 16 serisinin henüz resmi lansmanına çok uzak olduğunu, Xiaomi’nin mevcut nesilden köklü değişiklikler yerine hedefli ve kademeli değişikliklere yönelebileceğini gösteriyor. Prototipler test için şirket içinde dolaşmaya başladı bile. Bu da üretim makinesinin hareket halinde olduğunun bir işareti olarak kabul ediliyor.

Xiaomi 16’dan neler bekleniyor?

Tedarik zincirine yakın kaynaklar, Xiaomi 15 serisinde zaten beğenilen yüzen 50 MP telefoto lensin korunacağı ve periskop sensörünün tanıtılmayacağı yönündeki niyetlerini bildiriyor. Ekranın da bu evrim çizgisini izlediği görülüyor. Standart modelin paneli, kullanıcıların beğenisini kazanacak 6.36 inçlik köşegen boyutunu koruyacak.

Geliştirmelerin görsel kaliteye odaklanması, ekran parlaklığının iyileştirilmesi ve 19:5:9’luk yeni bir en boy oranının benimsenmesi bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro‘da gördüğümüz format, markanın cihazlarında daha iyi ergonomi veya multimedya içeriklerin görüntülenmesi için bir standart haline gelebilir.

Yeni Xiaomi 16 serisi akıllı telefonların işlem yeteneklerinde önemli artış görülecek. Qualcomm’un geliştirdiği amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 yonga setini benimsenmesi performansta bir sıçrama vadediyor. Yeni işlemciyi desteklemek için cömert bellek yapılandırmalarının beklendiği, 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına kadar çıkabilen seçeneklerin olduğu belirtiliyor.

En çok tartışılan yeniliklerden biri de pil ömrü ile ilgili oluyor. Söylentilere göre pil kapasitesinde önemli bir artış söz konusu olacak. Standart modelin 7.000 mAh’ye ulaşması bekleniyor. Günlük kullanımda uzun süre dayanan akıllı telefonlara olan artan talebi karşılamak için Xiaomi, amiral gemileriyle bazı Redmi ve POCO cihazlarının pil ömrüne eşit bir performans gösterebilir.

Devasa pil ömrü ile öne çıkacak Xiaomi 16’nın tasarım detaylarının da sızdırıldığını sizlere hatırlatmak isteriz.