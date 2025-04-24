Redmi Turbo 4 Pro özel Harry Potter versiyonuyla birlikte piyasaya çıktı

Xiaomi uzun süredir beklenen Redmi Turbo 4 Pro modelini bugün resmen tanıttı.

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 çipli ilk telefonlardan biri olan bu cihaz, 7.550 mAh'lik devasa bir pil kapasitesi sağlıyor.

Cihaz ayrıca Harry Potter serisinden esinlenen özel bir tasarım da sunuyor.

Teknoloji devi Xiaomi bugün Çin’de düzenlediği bir etkinlikte nihayet yeni Redmi Turbo 4 Pro modelini piyasaya sundu. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapragon 8s Gen 4 yonga setini kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olan bu cihaz, etkileyici 7.550 mAh pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor.

Çinli şirket, akıllı telefonun görsel dilinde tasarımdan başlayarak Turbo 4‘ün özünü koruyarak değişiklik yapmamış, esas iyileştirmeleri dahili olarak yapmış gibi görünüyor. Metal bir yapıya sahip olan ürün, camdan oluşan bir arka tasarımla geliyor. Siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle duyurulan telefon ayrıca Harry Potter serisinden ilham alan özel bir edisyon da sunuyor.

Redmi Turbo 4 Pro özellikleri

Boyutlar: 163.10×77.93×7.98 mm

163.10×77.93×7.98 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,83 inç AMOLED ekran, 3.200 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüğe sahip 6,83 inç AMOLED ekran, 3.200 nit maksimum parlaklık, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 GPU: Adreno 825 GPU

Adreno 825 GPU RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama UFS 4.1

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama UFS 4.1 Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (f/1.5 ve OIS) ve 8 MP ultra geniş sensör (f/2.2)

50 MP ana sensör (f/1.5 ve OIS) ve 8 MP ultra geniş sensör (f/2.2) Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, çift bantlı GPS, IR verici

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, çift bantlı GPS, IR verici Batarya kapasitesi: 90W kablolu ve 22,5W ters şarjlı 7.550 mAh pil

90W kablolu ve 22,5W ters şarjlı 7.550 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre yeni Redmi telefonu 1,5K çözünürlük ve 120 Hz’e kadar ulaşabilen yenileme hızı sunan 6,83 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. İşlemci gücü ise Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti tarafından sağlanıyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanıyla birlikte çalışıyor.

Redmi Turbo 4 Pro kamera setinde arka tarafta 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı lens sunuyor. Selfie çekimleri için ise 20 MP’lik bir lens bulunuyor. Bağlantı açısından cihazda 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, ev cihazlarını kontrol etmek için kızılötesi sensör ve Google Wallet ile temassız ödemeler için NFC destekleri bulunuyor.

Prizden bir günden daha uzun süre uzak kalma deneyimini garantileyen Redmi Turbo 4 Pro, şu an Xiaomi’nin en büyük bataryaya sahip telefonu olarak da öne çıkıyor. 7.550 mAh kapasiteye sahip olan cihaz, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Performans canavarı telefon modeli Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 arayüzü altında çalışıyor. Bununla birlikte Xiaomi fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma, eş zamanlı çeviri ve daha fazlası için bir dizi yapay zeka tabanlı özellik sağlıyor.

Harry Potter hayranlarını sevindiren edisyon

Redmi Turbo 4 Pro modelinin Harry Potter serisine gönderme yapan özel bir versiyonu da duyuruldu. Akıllı telefonun asıl farkını ise arka yüzünde mavi ve kırmızı renklerin yer aldığı son tasarım oluşturuyor.

Aynı zamanda Harry Potter ve Voldemort’u gösteren, küçük büyücünün markasına yer açmak için Çin logosunun kaldırıldığı tasarım dikkatlerden kaçmıyor.

Redmi’nin aktardığı bilgilere göre akıllı telefon efsane Harry Potter serisinden esinlenen ikonlar ve bazı duvar kağıtları sunan özel bir arayüz geliyor. Şirket ayrıca Çin internet sitesi üzerinden ayrıca satın alınabilen özel kılıflar ve diğer aksesuarlar da sunuyor.

Redmi Turbo 4 Pro fiyatı

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Redmi Turbo 4 Pro’nun fiyatları belli oldu. Açıklanan detaylara göre cihazın normal sürümü 1.999 CNY (yaklaşık 10 bin TL), Harry Potter özel sürümü ise 2.799 CNY (yaklaşık 15 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.