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    Haberler Teknoloji

    Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri resmen açıklandı

    Merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın kamera özellikleri belli oldu. Şirketin CEO'su, cihazın kamera detaylarını doğruladı.
    Xiaomi 15 Ultra
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    • Merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra'nın gelişmiş kamera özellikleri ortaya çıktı.
    • Xiaomi CEO'su Lu Wibing katıldığı bir programda cihazın teknik detaylarını tek tek anlattı.
    • MWC 2025'te global pazara çıkacak cihazla alakalı beklentiler yükseldi.

    Xiaomi CEO’su Lu Weibing, Çin’de yaptığı özel bir canlı röportajında şirketin yeni amiral gemisi telefonu hakkında önemli bilgiler geldi. Yönetici, çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri hakkında konuştu. Mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle öne çıkacak cihazla ilgili sır perdesi nihayet aralandı.

    Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi ile ilgili son dönemlerde üst üste birçok rapor geldi. Üç renk seçeneğiyle karşımıza çıkması beklenen cihazın MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2025’te global pazara geleceği söyleniyor. Türkiye pazarında da resmi olarak satılacak cihaz, şirketin lideri tarafından açıklanan detaylara göre gelişmiş kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının gönlünü fethetmeye hazırlanıyor.

    Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özellikleri netleşti

    Merakla beklenen yeni Xiaomi 15 Ultra tamamen yenilenen bir kamera setine sahip olacak. Digital Chat Station’ın derlediği bilgilere göre bunların her biri farklı bir yeteneklere sahip dört adet arka kamera bulunacak.

    50 MP’lik dev ana sensör, 1/0,98 inç boyuta, 23 milimetre odak uzaklığına ve f/1,63 diyafram açıklığına sahip olduğundan zorlu ışık koşullarında bile her ayrıntıyı yakalayacak. Nefes kesen manzaralar için ideal olan 14 mm odak uzaklığına ve f/2.2 diyaframa sahip, yine 50 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera sunulacak.

    Xiaomi 15 Ultra

    Yakın çekimler için 10 santimetreye kadar makro fonksiyonuna sahip 50 MP telefoto lens (70 milimetre, f/1.8) bulunuyor. Ancak asıl dikkat çeken unsur ise 200 MP periskop telefoto lens olacak. 1/1,4 inç, 100 mm, f/2,6 ve ISZ teknolojisi karşımıza çıkacak. Bununla birlikte 200 ve 400 milimetrede kayıpsız büyütme olanağı sağlarken, 0,6x, 1x, 2x, 3x, 4,3x, 8,7x ve 17,3x eşdeğer odak uzaklıklarıyla benzersiz bir çok yönlülük sunulacak.

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    Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, “Ultra-Pure Optical System” sayesinde gece fotoğrafçılığının kurallarını yeniden yazmayı hedefliyor. Şirket bu sayede mobil alanda kalite çıtasını yükseltmeye odaklanıyor. Önceki modellerden farklı olarak değişken diyafram açıklığına sahip olmayacağı da ekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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