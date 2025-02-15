Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi resmen açıklandı: İşte tasarımı, özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 15 Ultra'nın 2 Mart tarihinde resmi olarak duyurulacağı açıklandı.

Merakla beklenen cihazın öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 8 Elite çipi, 200 MP'lik Leica imzalı ana kamera ve 120 Hz AMOLED ekran yer alıyor.

Aynı zamanda sızdırılan görüntüler, cihazın çift tonlu tasarımını gözler önüne seriyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için beklenen haberi verdi. Şirketin resmi X hesabından yapılan bir paylaşımla birlikte Xiaomi 15 Ultra modelinin çıkış tarihi resmen açıklandı.

Şirket, 2 Mart tarihinde gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yeni üst düzey telefonunu karşımıza çıkaracak. #TheNextPinnacle etiketi ile beklenti yaratan duyuru, önceki söylentileri de doğruluyor.

Merakla beklenen cihaz, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025 etkinliğinde karşımıza çıkacak. Etkinlikten bir gün önce resmi duyurusu yapılacak model, 3-6 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek organizasyonda ilk kez ziyaretçilere sergilenecek.

Bununla birlikte Xiaomi 15 Ultra’nın tasarımı da sızdırıldı. Ortaya çıkan görsellerde, yüksek performans vadeden bir teknik özellik sayfasıyla birlikte iki tonlu bir kaplamayla rafine bir estetik ortaya konuyor.

Android Headlines tarafından sızdırılan “resmi olmayan” basın görselleri, Xiaomi 15 Ultra’yı ikonik Leica kameralarına açık bir saygı duruşu niteliğindeki iki tonlu kaplamasıyla bizlere sunuyor. Açık gri kısımda camın şıklığı, siyah kısımda ise eko-derinin pratikliği bir araya geliyor.

Xiaomi 15 Ultra tasarımı ortaya çıktı

Merakla beklenen yeni model, selefi Xiaomi 14 Ultra’dan boyut olarak daha büyük olan, arka tarafta baskın olan etkileyici dairesel fotoğraf modülü ile karşımıza çıkıyor. Dört adet kamera sensörü yeniden düzenleniyor. Üst sırada benzersiz olan periskop telefoto lensin yanında Leica markası yer alıyor.

Yayınlanan görüntülerde, Xiaomi’nin mikro kavisli bir tasarım benimsediği görülüyor. Koruyucu camlı ön taraf ve tüm arka taraf, dört kenar boyunca mikro kıvrımlarla pürüzsüzce birbirine bağlanan düz bir yapıda karşımıza çıkıyor.

Ön tarafta ise ekranı çevreleyen son derece ince çerçeveler görülüyor. Bu çerçeveler yalnızca ön kameraya ev sahipliği yapan küçük bir merkez delik ile kesiliyor.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 15 Ultra’nın global versiyonunun teknik özellikleri, cihazın üst seviye bir cihaz olduğunu doğruluyor. 161.3 x 75.3 x 9.48 mm boyutlarında ve 229 gram ağırlığında olan cihazın 6.73 inç LTPO AMOLED ekranı bulunuyor.

Ekran çözünürlüğü 1440 x 3200 piksel (QHD+), yenileme hızı adaptif, 1 Hz ile 120 Hz arasında değişiyor. Paneli Xiaomi Shield Glass 2.0 koruyor. Cihazda Qualcomm’un 3nm Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alırken, 16 GB RAM ve 512 GB / 1 TB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca telefon etkili bir ısı dağıtma sistemiyle destekleniyor.

Cihazın ön tarafında 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Leica ile yapılan işbirliğinin sonucu olan arka kamera seti, optik olarak sabitlenmiş 1 inçlik 50 MP Sony LYT-900 ana sensöre sahip.

Kamera setinde ayrıca 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açılı sensör, optik sabitleme ve 3x optik zoom özelliğine sahip 50 MP Sony IMX858 telefoto lens ve yine optik sabitleme özelliğine sahip, 3x optik zoom destekli 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto lens karşımıza çıkıyor.

5.410 mAh batarya, USB-C (USB 3.2 Gen2) üzerinden 80W kablosuz hızlı şarjı ve 90W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve 5G destekleri bulunuyor.

Android 15 işletim sistemiyle çalışan modelde HyperOS 2 kullanıcı arayüzü sunuluyor. Xiaomi 15 Ultra’nın 2 Mart tarihinde 512 GB’lık versiyonuyla Avrupa’da 1.499 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.